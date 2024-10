Citroën e-C3 trionfa ai Best in Class Award nella categoria Small Car

Citroën e-C3 è stata insignita del Best in Class Award 2025 nella classe delle auto piccole e micro. La rivista electricar, in collaborazione con il New Mobility Institute, premia le migliori auto elettriche in dodici categorie. La e-C3 è arrivata alla fase finale in altre due categorie: “Miglior auto elettrica 2025” e “Miglior SUV elettrico”. La Citroën Ami ha ricevuto anche una nomination come finalista nella categoria “Miglior veicolo elettrico”.

Citroën e-C3 ha impressionato la giuria del concorso in termini di efficienza e sostenibilità trionfando nella categoria small car

Il premio è stato consegnato a Roman Franke, Responsabile Marketing Citroën Germania il 26 ottobre nell’ambito dell’e4 Testival all’Hockenheimring: “Siamo lieti che come marchio siamo stati rappresentati in così gran numero al Best in Class Award con la nostra vettura elettrica modelli e siamo particolarmente orgogliosi di aver vinto con la Citroën e-C3. Il premio ci spinge ulteriormente a garantire innovazione e comfort in un contesto accessibile a tutti”.

Citroën si posiziona come marchio rilevante nel campo dell’elettromobilità. Con la nuova C3, Citroën presenta concetti innovativi e mantiene qualità senza tempo: design unico e forte, comfort a bordo inconfondibile, dotazioni utili per la vita di tutti i giorni e posizionamento di prezzo interessante. La nuova Citroën e-C3 rivoluziona l’elettromobilità e ora la rende accessibile a tutti con un prezzo di listino a partire da 23.900 euro per la ë-C3 You.

Oltre al prezzo interessante, la e-C3 colpisce per un nuovo design con elementi SUV, un ampio equipaggiamento, un’autonomia WLTP fino a 326 km e un comfort eccezionale grazie all’introduzione delle sospensioni Citroën Advanced Comfort, che hanno ridisegnato la Advanced Sedili Comfort e concetto C-Zen Lounge.

Il “Best in Class Award” è stato lanciato dalla rivista electricar insieme al New Mobility Institute e premia i migliori modelli elettrici in varie categorie. Nel complesso, gli esperti di elettromobilità del mondo economico, scientifico e dei media decretano i vincitori in 12 categorie. Dopo una preselezione da parte della giuria composta da cinque finalisti per categoria, verranno infine scelti i vincitori delle classi e la “Best E-Car 2025”.