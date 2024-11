Sarà così l’erede di Alfa Romeo 4C?

Alfa Romeo ha interrotto la produzione di Alfa Romeo 4C qualche anno fa, focalizzandosi maggiormente su crossover di fascia alta. Tuttavia, ci sono voci di un potenziale successore della 4C nei prossimi anni. Questo nuovo modello, destinato alla produzione in serie, potrebbe avere un nome diverso per evidenziare la sua natura elettrica. Si dice che possa anche essere chiamato “Alfa Romeo 4E” dove “E” rappresenterebbe “elettrico”. Inoltre, questo futuro modello potrebbe includere il termine “Spider” nel nome, sia come appellativo principale che come aggiunta per sottolinearne l’aspetto sportivo decappottabile.

Sarà così il design della futura erede di Alfa Romeo 4C che secondo alcuni si chiamerà 4E?

Questa futura auto sportiva della casa automobilistica del Biscione potrebbe utilizzare la piattaforma STLA Medium. L’architettura è già usata dal duo Peugeot e-3008 ed e-5008, dell’Opel Grandland e della Citroen C5 Aircross. Anche le vociferate nuova Alfa Romeo Giulietta e nuova Lancia Delta, così come altre vetture di dimensioni simili sviluppate sotto l’attenta sorveglianza di Stellantis, potrebbero utilizzare la piattaforma STLA Medium. A proposito di questo che potrebbe essere l’aspetto di una futura erede di Alfa Romeo 4C, oggi vi mostriamo un render pubblicato nelle scorse ore sul web dal creatore digitale Giorgi Tedoradze che immagina così la futura erede del celebre modello dello storico marchio milanese.

Il designer indipendente ha dato alla futura Alfa Romeo 4C un look quasi da supercar che a tratti ricorda quello di qualche McLaren. Ovviamente si tratta di un’ipotesi indipendente e dunque non escludiamo che alla fine questo modello, sempre che si faccia, possa avere un aspetto totalmente differente.