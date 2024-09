Nuova Lancia Delta punterà su fascino e prestazioni

Nuova Lancia Delta sarà la terza e per il momento ultima novità di Lancia che ha avviato il suo “Rinascimento” lo scorso 14 febbraio con la presentazione ufficiale della nuova Lancia Ypsilon. Questa auto è stata preceduta l’anno scorso dal debutto della concept car Lancia Pu+Ra HPE che ha anticipato quelle che saranno le linee di design dei futuri modelli della casa automobilistica italiana considerata dal gruppo Stellantis come uno dei suoi brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Ecco come sarà la nuova Lancia Delta che vedremo nel 2028

La nuova Lancia Delta arriverà nel 2026 e sarà preceduta dalla futura ammiraglia del marchio la nuova Lancia Gamma. La vettura sarà fedele a se stessa come anticipato lo scorso anno dal numero uno di Lancia Luca Napolitano. Se inizialmente si pensava che sarebbe stata solo elettrica il forte rallentamento delle vendite di auto a zero emissioni fa pensare che vi sia ancora qualche possibilità di vedere versioni termiche della futura generazione del celebre modello il cui debutto sul mercato potrebbe anche segnare il ritorno di Lancia nel campionato WRC, come anticipato dai soliti bene informati.

Nuova Lancia Delta sarà muscolare, geometrica e sportiva. Nascerà su piattaforma STLA Medium e la sua lunghezza sarà di circa 4,4 metri. Sarà una vettura che punterà su fascino e prestazioni per convincere anche i fan più scettici di Lancia. Il suo ritorno segnerà un momento importante nella storia della casa automobilistica piemontese tornata a dire la sua nel segmento premium del mercato auto con il lancio della nuova Ypsilon. Qui vi mostriamo alcuni render tra cui quello di Tommaso D’Amico che immaginano così l’aspetto dell’atteso modello.