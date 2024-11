Nuova Alfa Romeo Giulietta: con il nuovo CEO aumentano le probabilità di rivederla?

Nuova Alfa Romeo Giulietta è una di quelle auto di cui spesso si parla quando si pensa al futuro della casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Stellantis. In verità il suo ritorno è tutt’altro che certo. Questo almeno con il vecchio numero uno di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, che come sappiamo nei giorni scorsi ha salutato tutti lasciando il posto a Santo Ficili. Qualcuno si domanda se questo cambio al vertice per Alfa Romeo possa portare anche a cambiamenti relativi ai piani futuri ed in particolare per quelle auto ancora lontane dal debutto e cioè quelle previste dopo il 2027.

In parole povere ci si chiede se con Santo Ficili cresceranno o diminuiranno le probabilità di rivedere una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica milanese. Imparato aveva lasciato qualche spiraglio in proposito, ma aveva anche detto che molto sarebbe dipeso da come sarebbero andate le cose per il brand nei prossimi anni. Inoltre sulla decisione avrebbero influito anche quelle che sarebbero state le evoluzioni di mercato sia in termini di motorizzazioni che dal punto di vista del cambiamento dei gusti. Imparato aveva aggiunto che un’erede di Giulietta era ancora possibile ma che alla fine era probabile che l’auto in questione avrebbe comunque avuto un nome diverso. Questo per via di uno stile molto sportivo quasi da berlina coupé. Non a caso in proposito si era parlato anche di nuova Alfa Romeo Brera.

Al momento è ancora presto per capire la situazione e se c’è ancora la possibilità di vedere una nuova Alfa Romeo Giulietta, che qui vi mostriamo in alcuni celebri render. Qualche indizio in proposito potrebbe arrivare nel corso del 2025 quando Santo Ficili farà capire meglio che novità intende apportare al marchio per farlo crescere ulteriormente rendendolo un vero e proprio brand globale come nei desideri di Stellantis.