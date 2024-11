Nuova Fiat X1/9: il suo ritorno fa già sognare

Per molti sarebbe un vero e proprio sogno l’arrivo sul mercato di una nuova Fiat X1/9. Ci riferiamo ad una nuova interpretazione della mitica vettura disegnata da Bertone, un’auto che cambiò il modo di vedere le spider. Nel dicembre del 1972, Fiat avviò la produzione della X1/9, adottando la meccanica della Fiat 128 Coupé, ma con una configurazione diversa: il motore venne collocato in posizione centrale e la trazione spostata al retrotreno. A differenza della 128, che presentava motore e trazione anteriori, la X1-9 combinava motore centrale e trazione posteriore.

Ecco come sarebbe una nuova Fiat X1/9 se la casa torinese decidesse di riportarla in vita

Il designer e architetto Tommaso D’Amico oggi ha pubblicato un video sul suo canale ufficiale di YouTube in cui ipotizza quello che potrebbe essere il design di una ipotetica nuova Fiat X1/9. Le dimensioni del modello rappresentato nel render sembrano essere maggiori rispetto al modello del 1972 migliorando così il passo, l’abitabilità interna e la capacità del bagagliaio. D’Amico immagina questa auto con materiali innovativi e tecnologie avanzate, sia per i rivestimenti e la selleria, sia per la meccanica e la carrozzeria. Questa ipotetica futura auto di Fiat viene immaginata anche al suo interno con l’abitacolo che è equipaggiato con una gamma completa di optional all’avanguardia e un sofisticato sistema di infotainment.

La verità è che al momento i piani di Fiat per il futuro sembrano assai lontani dal lancio di una nuova Fiat X1/9. Infatti la casa torinese è più propensa a specializzarsi in auto più nazionalpopolari e dopo Fiat Grande Panda sarà la volta di una nuova Fiat Multipla e di una Fiat Panda Fastback.