Nuova Fiat Multipla: ecco la versione venuta dal futuro

Nuova Fiat Multipla è la prossima novità per la gamma di Fiat. Si tratterà della seconda auto della nuova famiglia Panda dopo la Fiat Grande Panda. Diciamo subito che il suo nome sebbene sia molto probabile non è ancora sicuro. Infatti per il momento l’auto viene soprannominata Fiat Giga Panda anche se il numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois nei mesi scorsi ha lasciato intendere che il nome Multipla è uno di quelli tenuti maggiormente in considerazione per questo modello.

Nuova Fiat Multipla: più che dal 2025 questa versione sembra arrivare direttamente dallo spazio

La nuova Fiat Multipla o come si chiamerà questo veicolo avrà molti elementi di design in comune con Fiat Grande Panda di cui utilizzerà anche la stessa piattaforma smart car di Stellantis. La principale differenza tra le due auto starà nelle dimensioni. Infatti la vettura sarà lunga poco meno di 4,4 metri contro i 3,99 metri di Fiat Grande Panda. Dunque sarà molto più capiente e infatti arriverà sul mercato sia in versione a 5 posti che in quella a 7 posti su tre file di sedili sacrificando la capienza del bagagliaio per famiglie numerose.

A proposito della nuova Fiat Multipla che per il momento conosciamo solo sotto forma di teaser e concept, qui vi mostriamo l’ipotesi di Kfoury, un designer del web molto quotato, che su Instagram ha provato ad immaginare come sarà questo modello. Più che la prossima novità della casa torinese, questa creazione digitale assomiglia ad una sorta di Multipla venuta dal futuro.

Questa interessante e futuristica versione della nuova Fiat Multipla riprende alcuni dettagli di design ispirati alla più recente Grande Panda, come le luci frontali con effetto pixel e la scritta “Mltpl” incisa sulla fiancata. Adotta inoltre un look squadrato che rispecchia il nuovo stile dell’azienda torinese. Pur essendo assai diverso dal modello che alla fine Fiat porterà sul mercato offre indubbiamente delle idee molto interessanti e innovative.