Dodge Attitude 2025, Mopar svela gli accessori aggiuntivi per la nuova berlina

Abbiamo già anticipato l’arrivo della berlina per il 2025 con una importante collaborazione cinese. Dodge, infatti, ha recentemente ampliato la presenza nel mercato messicano con il lancio dell’Attitude, un modello che si distingue per il suo design elegante e una serie di caratteristiche pensate ad hoc per la sua personalizzazione. In vista dell’arrivo della nuova Attitude, sembra già alto l’apprezzamento dei consumatori sudamericani.

Per soddisfare la crescente domanda di tuning e nuove funzionalità, Mopar Mexico ha presentato una vasta gamma di accessori e componenti specificamente progettati per questo nuovo veicolo.

Humberto Nava, responsabile di Mopar Mexico, ha evidenziato l’importanza di consentire ai clienti di esprimere la propria creatività attraverso i veicoli, affermando che ogni accessorio è concepito per rispettare gli elevati standard di qualità di Dodge, assicurando una perfetta compatibilità e prestazioni al top. Tutti gli accessori offrono anche una garanzia di fabbrica, in modo da assicurare la massima tranquillità per i clienti.

Alcuni degli accessori per la Dodge più rilevanti offerti includono tappetini Premium 3D, uno Smart Key Watch per un accesso al veicolo senza chiave, protezioni per gli specchietti, pellicole e bulloni di sicurezza e un kit di emergenza. C’è anche un “porta targa” per tutewlarne le condizioni, spoiler anteriori e posteriori in fibra di carbonio. Ogni prodotto è progettato per integrarsi armoniosamente con il design dell’Attitude, fornendo agli utenti la massima flessibilità nella personalizzazione. Ma non è tutto.

In aggiunta agli accessori, Mopar Mexico offre vari pacchetti di assistenza pensati per garantire che i proprietari di Dodge Attitude possano mantenere le loro vetture in perfette condizioni. Questi piani includono una garanzia estesa, un programma di manutenzione e una copertura per pneumatici, oltre a un servizio di assistenza stradale disponibile anche per i veicoli che non sono più in garanzia.

La Dodge Attitude, basata sulla GAC Empow cinese, rappresenta un’opzione attraente nel mercato delle berline compatte in Messico. Si tratta di un concentrato di design moderno e funzionalità tecnologiche avanzate interessante per il mercato messicano.