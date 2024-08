Dodge, arriva in Messico la nuova Attitude dall’anima (e qualcosa di più) cinese

La gamma Dodge in Messico sembra provenire da una dimensione parallela, con il veicolo più venduto che è in pratica niente di più che un’importazione cinese. Un altro veicolo recentemente mostrato in anteprima sembra invece una Mitsubishi Mirage rinominata come Attitude, anche se non ha nulla a che fare con la giapponese.

Con la Mirage prossima al ritiro dalle scene, evidentemente, era necessario un cambiamento, o meglio, un avvicendamento. È così che entra in campo la Attitude per il 2025, un veicolo che, finalmente, almeno nel nome, rende giustizia e porta con sé un design aggressivo. Come mostrato nelle immagini teaser, il modello ricorda una moderna Lancer, un’auto da decenni amata da milioni di appassionati nel mondo, da una parte all’altro dell’Atlantico e del Pacifico.

La Dodge Attitude si presenta con un frontale molto “familiare” caratterizzato da fari sottili e una grande griglia con una barra orizzontale nera. Questi elementi sono accompagnati da prese d’aria robuste e dai badge sfalsati della casa automobilistica americana.

Sebbene il design sembri risalire a quasi 20 anni fa, questa non è affatto una Mitsubishi. Le foto scattate in Messico hanno rivelato che la Dodge è in realtà una cinese GAC-Trumpchi Empow sostanzialmente rinominata. Ma questo non dovrebbe sorprendere troppo: la Mexican Journey, l’altro modello già presente nel mercato sudamericano, è una versione Dodge della GAC-Trumpchi GS5.

Dodge non ha rivelato molto finora, a parte qualche immagine, ma l’Empow (Attitude, chiamatela come preferite) è dotata di fari a LED e cerchi in lega da 16 a 18 pollici. In termini di dimensioni, il modello misura 4,7 m in lunghezza e ha un passo di 2.7 m.

All’interno della Attitude in arrivo nel 2025, possiamo aspettarci un quadro strumenti digitale da 7 pollici e un sistema di infotainment da 10,25 pollici. Saranno probabilmente disponibili diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control, Frenata Autonoma d’Emergenza e Assistenza al Traffico Intenso. Questi saranno affiancati da High Beam Assist, Avviso di Cambio Corsia, Avviso di Collisione Frontale e tecnologia di riconoscimento dei segnali stradali.

L’Empow commercializzata dalla Dodge è equipaggiata con un motore da 1,5 litri che eroga 168 CV e 270 Nm di coppia. È probabile che questa configurazione venga trasferita del tutto dal veicolo di piattaforma cinese e sarà accompagnata da una trasmissione a doppia frizione a sette velocità.