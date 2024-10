Mopar al SEMA Show 2024 con i concept Plymouth GTX Electromod e Ram Sport Truck

Mopar sarà protagonista allo Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show del 2024, dal 5 all’8 novembre a Las Vegas, con nuovi e accattivanti veicoli concept, combinati per mostrare agli appassionati un’ampia gamma di modifiche di aspetto e prestazioni nettamente diverse.

L’area espositiva Mopar mostrerà numerosi veicoli personalizzati di Jeep, Ram e Dodge

“I nostri nuovi veicoli concept Mopar mostrano diverse estremità dello spettro delle prestazioni, portando un design innovativo e competenza ingegneristica con un concept di muscle car a zero emissioni e le ultime idee per la gamma di pickup Ram Sport”, ha affermato Mike Koval Jr., responsabile di Mopar North America. “Che si tratti di immaginare un sistema di propulsione elettrificato o di equipaggiare i pick-up fuoristrada di produzione più capaci, Mopar è pronta a migliorare l’esperienza del cliente con parti e accessori di qualità testati e supportati dalla fabbrica”.

Il Plymouth GTX Electromod Concept del 1967 offre uno sguardo al futuro delle possibili applicazioni del kit di conversione per veicoli elettrici a batteria (BEV) mostrando un potenziale futuro sistema di propulsione Mopar e-Crate per gli appassionati che vogliono costruire o convertire auto e camion classici e attuali in BEV.

A prima vista, la sorprendente vernice esterna Frostbite Blue e l’assetto ribassato iniziano a mostrare cosa rende questo concept di muscle car a zero emissioni così speciale. Il team di progettazione Mopar ha allargato le aperture delle ruote posteriori per un look aggressivo e moderno. Come ogni vero restomod, i paraurti personalizzati e rasati in tinta con la carrozzeria sono nascosti e rifiniti sui parafanghi. Per mantenere l’aspetto furtivamente moderno, le finiture esterne (griglia, finiture dei finestrini, specchietti laterali doppi e pannello posteriore) sono verniciate in Satin Black.

Il GTX Electromod Concept sfoggia un cofano personalizzato in fibra di carbonio con doppi estrattori d’aria funzionali e strisce Satin Black, omaggio alla classica Plymouth GTX. Le modifiche esterne includono uno splitter anteriore in fibra di carbonio e uno spoiler posteriore a basso profilo. Il veicolo è equipaggiato con sospensioni ribassate a tre bracci e cerchi in magnesio BTG Vintage Bronze da 18 pollici, abbinati a pneumatici Pirelli P-ZERO e freni a disco Wilwood su tutti e quattro i lati.

Sotto il cofano si trova un modulo di azionamento elettrico da 400 volt e 250 kW, con una potenza di 335 cavalli e una coppia che passa attraverso un riduttore di velocità 3:1, garantendo un’autonomia stimata di 250 miglia. Quattro pacchi batteria agli ioni di litio, con un totale di 384 celle e una capacità di 73 kWh, sono distribuiti tra il bagagliaio e il vano motore, ottimizzando il bilanciamento del peso e mantenendo un’estetica accattivante.

Gli interni della Plymouth GTX Electromod sono stati rinnovati con dettagli moderni e personalizzati. Il sistema di interfaccia del conducente include indicatori personalizzati per velocità, batteria e temperature. Il volante originale è stato sostituito con un volante a tre razze in pelle IndiGo Blue, con finiture Vintage Bronze e cuciture arancioni. I sedili anteriori, presi dalla Jeep Wrangler, offrono comfort e accesso facile ai posti posteriori, entrambi rivestiti in pelle IndiGo Blue e pelle scamosciata Gunmetal. La nuova console centrale include un pomello del cambio rotante e un portabicchieri della Jeep Grand Cherokee, mantenendo un tocco classico con comodità moderne.

Il Ram 2500 Power Wagon Concept si basa sul pick-up fuoristrada di produzione più capace con una serie di accessori Mopar e personalizzati disponibili. Il risultato: un robusto camion full-size con motore HEMI che funziona in modo impeccabile come cavallo da lavoro quotidiano o guerriero del fine settimana. L’audace esterno Satin Stealth Sand si distingue per un box Matte Deep Black a contrasto con motivo di mappa topografica 3D, accentuato da accenti Header Orange brillanti tra cui ganci di traino anteriori e posteriori e molto altro.

L’atteggiamento aggressivo è ottenuto con cerchi Rhino Alpha neri e Anthracite Grey da 20 x 10 pollici con pneumatici Goodyear da 35 pollici su sospensioni di serie. Un cofano sportivo Mopar copre il motore HEMI V-8 da 6,4 litri e aggiunge un aspetto esterno muscoloso. Gli specchietti retrovisori oscurati per il traino del rimorchio offrono una visuale completa per ogni attività di traino, mentre nella parte anteriore un verricello Warn integrato di fabbrica è perfetto per qualsiasi lavoro in cantiere o sui sentieri.

Sopra la cabina, una piattaforma in alluminio trattiene l’attrezzatura extra con staffe di montaggio personalizzate e quattro staffe di servizio Header Orange. Nella parte anteriore del portapacchi, tre luci LED TYRI rettangolari da 12 pollici offrono un’illuminazione potente.

Sopra il cassone, un sistema di stoccaggio Leitner Designs aggiunge fino a otto robusti GearPODS disposti lungo i lati, espandendo lo spazio di carico senza occupare il pavimento. Un sistema Bed Slide facilita il carico e lo scarico dell’attrezzatura. Per la protezione, il rivestimento spray Mopar riveste il pavimento del cassone. Il gradino Mopar e i gradini tubolari facilitano l’accesso, retrattandosi ordinatamente quando non utilizzati.

Gli interni del Ram 2500 presentano sedili personalizzati in pelle Katzkin premium marrone e nera, con inserti in pelle scamosciata Raven e Mango e cuciture Copperhead Orange a contrasto. I loghi Omega M Mopar sono impressi per la prima volta sugli schienali dei sedili anteriori, mentre finiture Header Orange richiamano il colore esterno del veicolo. I pannelli delle portiere includono rinforzi in pelle Dark Oak personalizzati e dettagli arancioni attorno agli altoparlanti. Il sistema di infotainment include un touchscreen da 12 pollici e un binario per accessori sul pannello strumenti per dispositivi mobili. I sedili posteriori dispongono di un vano portaoggetti, tappetini per tutte le stagioni e copripedali in acciaio Mopar.