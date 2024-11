Chrysler Voyager e Pacifica richiamate di nuovo

Ad aprile, Chrysler ha effettuato due richiami distinti per i modelli Pacifica e Voyager. Il primo riguardava il rischio che i parabrezza potessero staccarsi durante un incidente, mentre il secondo era focalizzato sul sistema di controllo della trazione. Ad ottobre, è stato emesso un ulteriore richiamo per entrambi i minivan, questa volta a causa di un problema con gli airbag a tendina.

Richiamo per un difetto all’airbag per Chrysler Voyager e Pacifica

La casa automobilistica ha rivelato che alcuni modelli Voyager 2020-2023 e Pacifica 2020-2023 potrebbero essere stati assemblati con connettori per airbag a tendina non fissati correttamente. Questo difetto potrebbe impedire l’apertura degli airbag in caso di incidente, violando così gli standard federali sulla sicurezza dei veicoli a motore.

Fortunatamente per Chrysler il problema non è diffuso. Infatti, sono inclusi solo tre esemplari di Voyager prodotti tra il 20 agosto 2020 e il 9 gennaio 2023, mentre sono coinvolte 23 Pacifica costruite tra il 22 settembre 2020 e l’11 maggio 2023. Naturalmente, il fatto che il richiamo non sia diffuso non sarà di conforto per i proprietari di modelli Voyager e Pacifica difettosi.

L’avviso di richiamo emesso da Chrysler indica che, tra novembre 2020 e settembre 2023, sono stati scoperti 10 veicoli Pacifica e Voyager presso i concessionari con il connettore CAB scollegato. Questi veicoli sono stati riparati prima della loro vendita. La casa americana di Stellantis ha continuato a seguire la situazione e ha registrato 16 ulteriori segnalazioni in garanzia, suggerendo la possibilità di un problema più ampio.

Per gran parte del 2024, Chrysler ha ricevuto dati sulla garanzia, registrazioni sul campo e registri dell’assistenza clienti e il 17 ottobre ha deciso di emettere un richiamo di sicurezza volontario. I proprietari saranno avvisati del richiamo il 7 novembre 2024 o in prossimità di tale data. Verrà chiesto loro di portare il veicolo presso un concessionario dove il connettore CAB verrà fissato correttamente.