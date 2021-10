Chrysler Voyager non sarà più disponibile per i clienti privati

Chi voleva acquistare un minivan Chrysler negli Stati Uniti (USA), aveva fino a poco tempo fa due opzioni disponibili. Infatti si poteva scegliere tra il Chrysler Voyager, che costa $ 27.860 in su, o il minivan più premium Chrysler Pacifica a partire da $ 35.820. Tuttavia, questo non accadrà più il prossimo anno, almeno per gli acquirenti non delle flotte. Perché Stellantis ha annunciato che la Chrysler Voyager 2022 sarà disponibile solo come modello LX e solo per le flotte aziendali.

Quindi, le famiglie che cercano un minivan Chrysler dovranno mettere in bilancio oltre $ 30.000, sebbene sia importante notare che la Pacifica Touring di livello base perderà l’opzione AWD. Parlando di Voyager, il modello LX 2022 verrà fornito di serie con il nuovo sistema Uconnect 5 su un touchscreen da 7 pollici. Il sistema offre funzionalità di aggiornamento over-the-air (OTA) e Apple CarPlay wireless nel pacchetto.

L’auto sarà inoltre dotata di sedili Stow ‘n Go nella seconda fila, porte scorrevoli elettriche e portellone, un kit ruota di scorta gonfiabile, nonché sedili in prima fila e volante riscaldato. Chrysler offrirà anche funzionalità opzionali nell’ambito del gruppo Safety e Premium, che includono il monitoraggio dei punti ciechi, l’assistenza al parcheggio posteriore ParkSense, il rilevamento del percorso incrociato posteriore, l’avviso di collisione anteriore a tutta velocità con AEB pedonale, la navigazione Uconnect 5 con schermo da 10,1 pollici, Navigazione GPS, Sirius XM 360L e Sirius XM Guardian.

Un’altra novità per Chrysler Voyager 2022 è la disponibilità dell’opzione di vernice Silver Mist, che sarà offerta insieme al Brilliant Black Crystal Pearl Coat, Bright White Clear Coat, Granite Crystal Metallic Coat e Velvet Red Pearl Coat. Costruito presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor, in Canada, il Voyager 2022 sarà inoltre dotato di un sistema di filtraggio dell’aria pulita.

Questa funzione filtrerà il 95% delle particelle sospese nell’aria, riducendo una varietà di materiali solidi e liquidi, come polvere, fumo, goccioline e aerosol. Chrysler deve ancora annunciare la disponibilità di Voyager e Pacifica 2022. Tuttavia, il sito Web della casa automobilistica statunitense offre ancora la vecchia versione del minivan 2021.

