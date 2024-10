Fiat Strada, ottobre in cima alle vendite in Brasile ma è testa a testa al vertice

Già circa una settimana fa si poteva prevedere la conquista del vertice come auto più venduta, ma vista la crescita del competitor tedesco, proprio negli ultimi giorni, si è assistito a un vero e proprio testa a testa. A due giorni dalla fine del mese, una prima analisi di Fenabrave (Federazione Nazionale Distribuzione Autoveicoli, che riunisce ben 56 associazioni) conferma che la Fiat Strada resta in testa come veicolo più venduto in Brasile, rappresentando ormai un cavallo di battaglia del marchio che traina le vendite in tutto il mercato.

Con oltre 13mila unità vendute, il veicolo mantiene grande appeal fra i consumatori brasiliani. La lotta al vertice è sembrata e sembra proseguire fino all’ultimo respiro di questo ottobre. A seguire, infatti, la Volkswagen Polo non è rimasta molto indietro, superando la soglia delle 12.mila unità e confermando anche la tedesca come una scelta molto popolare.

Più precisamente, la Fiat Strada ha totalizzato un numero di registrazioni pari a 13.019 contro le 12.608 della Polo. Si attenderà però lo scadere del mese per avere i numeri ancora più dettagliati ma la differenza di oltre 500 registrazioni fa ben sperare per Fiat.

Passando al segmento delle compatte, la Hyundai HB20 torna a brillare con 9.777 unità, mentre il Fiat Argo mantiene una solida posizione con 8.324 unità vendute, mostrando come entrambi i veicoli siano pilastri nel loro segmento.

Sul fronte dei SUV compatti, la T-Cross mantiene il comando, mentre il recente restyling della Hyundai Creta ha portato nuove registrazioni arrivando a ben 6.248 unità vendute. Anche la Chevrolet Tracker continua a guadagnare terreno, vendendo 6.103 unità, come un maratoneta che risale lentamente verso il gruppo di testa. La Kicks e la Jeep Renegade, nella nuova linea 2025, mantengono il ritmo, con quest’ultima che ha venduto 4.580 unità, dimostrando un’accoglienza davvero positiva da parte del pubblico.

Guardando ai veicoli commerciali leggeri, la Fiat Saveiro ha messo a segno quasi 5.000 unità vendute, anche se rimane più indietro rispetto alla Strada. La Fiat Toro continua ad attirare l’attenzione del pubblico, chiudendo ottobre con 4.891 unità, restando in grande considerazione come un’opzione robusta e al contempo versatile.