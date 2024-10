Fiat Strada si conferma leader del mercato auto a settembre in Brasile

Il mercato automobilistico brasiliano nel mese di settembre ha mostrato una serie di movimenti, con i modelli popolari che hanno oscillato tra ribassi e riprese nella classifica delle vendite. Fiat Strada si conferma l’auto più venduta, consolidando la propria leadership per il terzo mese consecutivo. Le unità immatricolate del pickup compatto di Fiat sono state 14.240, in gran parte guidate dalle vendite ai proprietari di flotte, fondamentali per il successo del modello. Anche senza raggiungere un nuovo record, le prestazioni di Strada rafforzano la sua posizione dominante nel segmento dei piccoli pick-up.

Oltre a Fiat Strada, un altro modello che ha suscitato stupore è la Peugeot 2008, che ha registrato un significativo incremento nelle vendite. Nel mese di agosto, occupava il 69° posto nella classifica delle vendite, ma nel mese di settembre è riuscita a scalare fino al 22° posto, con una crescita impressionante di circa il 66 per cento, arrivando a un totale di 1.073 unità vendute. Questa performance sottolinea l’importanza crescente della Peugeot 2008 nel mercato brasiliano. Tuttavia, la casa automobilistica si trova ad affrontare alcune sfide nel soddisfare la domanda, a causa delle limitazioni produttive presso il suo stabilimento in Argentina.

Nel segmento dei SUV, un altro highlight è stata la Jeep Compass, che ha riconquistato il secondo posto nel suo segmento con 3.801 unità immatricolate. Il modello ha superato il Caoa Chery Tiggo 7, che ha registrato 3.683 unità, riflettendo una forte concorrenza tra i SUV medi. Nonostante il calo delle vendite, il Compass continua ad essere una delle scelte principali dei consumatori brasiliani in questo segmento, mentre il Tiggo 7 cerca di consolidare la sua posizione con prezzi competitivi e buone valutazioni di mercato. Dunque per Fiat ed in particolare per Fiat Strada un altro mese molto positivo in Brasile che potrebbe consentire al modello di concludere l’anno come leader per il quarto anno consecutivo.