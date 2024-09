Jeep completa il rinnovamento della sua gamma in Sud America con la Renegade MY25

La rinnovata Jeep Renegade viene messa in vendita sul mercato sudamericano con nuove caratteristiche di design. Con oltre 55.000 unità vendute dal suo lancio nel Paese, la Renegade è riuscita a diventare leader nel suo segmento e punto di riferimento indiscusso nella categoria dei SUV. Fin dalla sua apparizione nel 2016, il modello ha segnato una nuova direzione nella categoria B-SUV, distinguendosi per il design, le capacità e le caratteristiche 100 per cento Jeep che hanno reso la Renegade un successo sul mercato.

Jeep svela il rinnovamento estetico della Renegade MY25 per il Sud America

L’anno modello 2025 è composto da quattro versioni: Sport, Longitude, S-Series e Trailhawk. L’allestimento Sport incorpora il motore 1.8L eTorq Evo, mentre dalla versione Longitude in poi viene presentato il motore 1.3 turbo T270. Per queste alternative, associato ad un cambio automatico AISIN AT6 (AT9 e 4×4 per la versione Trailhawk). Il noto motore si caratterizza per essere moderno, veloce ed efficiente in termini di consumo di carburante. Eroga una coppia massima di 270 Nm a 1.850 giri, con una potenza finale di 175 CV a 5.750 giri. Dispone di tecnologie come il blocco in alluminio, il termostato elettrico e il raffreddamento dell’olio motore che migliorano l’efficienza del motore, riducendo i consumi di carburante .

In termini di design esterno, per la versione Longitude è stato apportato un rinnovamento nel design delle ruote, mentre la Serie S incorpora ora il montante “A” verniciato di nero, risultando in un’estetica bicolore ancora più sofisticata. Se parliamo degli interni, la Jeep Renegade continua ad essere una delle più complete del segmento, offrendo un’ottima qualità sia nei materiali che nelle finiture. Cielo e applicazioni neri per la versione “S”, in abbinamento alla pelle rivestimenti e finiture sulla consolle centrale e sul tunnel di trasmissione.

In termini di tecnologia, il quadro strumenti è digitale al 100% da 7 pollici come nella versione Longitude. Fornisce la possibilità di accedere a più informazioni di sistema e di personalizzare la lettura in base alle preferenze dell’utente.

La sicurezza e la protezione degli occupanti si riflettono in tutti i componenti di sicurezza attiva e passiva disponibili sulla Jeep Renegade. La vettura offre di serie sei airbag: due frontali, due laterali, due a tendina e, dalla versione Longitude, uno per le ginocchia del guidatore. Tuttavia, le novità sulla sicurezza non finiscono qui. La gamma ora incorpora, a partire dalla versione Longitude, i seguenti sistemi di assistenza attiva alla guida (ADAS) come l’assistente al mantenimento della corsia, l’avviso pre-collisione, l’indicatore degli angoli ciechi, l’assistente al parcheggio parallelo e perpendicolare, il rilevatore di segnali stradali e il rilevatore di fatica. Oltre al cruise control e al limitatore di velocità.

In termini di postvendita, Renegade offre anche Jeep Flexcare. Un programma dove il cliente ha la possibilità di acquistare piani di assistenza personalizzati, sia per la manutenzione anticipata che per l’estensione della garanzia. Una proposta su tutto il territorio nazionale, con un prezzo fisso e che valorizza la rivendita per tutte le unità della clientela del brand.