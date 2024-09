Fiat a settembre piazza Mobi e Argo nella top 5 delle auto compatte più vendute in Brasile

Fiat in Brasile ha trovato una strategia efficace per competere con la Volkswagen Polo nel segmento delle berline, aumentando la produzione della Argo e mantenendo la Mobi a prezzi competitivi. Questa combinazione ha consentito alla principale casa automobilistica italiana di rimanere nella Top 5 delle vendite delle auto compatte in Brasile, con l’aggiunta recente della Argo Endurance, un modello concepito per contrastare la Polo Robust.

Fiat: due auto in top 5 delle compatte più vendute in brasile grazie a Mobi e Argo

È più o meno la stessa tattica della Volkswagen, che utilizza la combinazione Polo Track/Novo Polo nella sua strategia per essere praticamente imbattibile tra le berline. Ma la Fiat utilizza due modelli molto più diversi tra loro: la berlina compatta Argo e l’utilitaria Mobi. A quanto pare questa formula a settembre sembra funzionare con le due auto in top 5 a pochi giorni dalla fine del mese e la casa italiana al primo posto come numero di immatricolazioni in quel segmento.

Secondo il parziale relativo alle prime tre settimane di settembre pubblicato da Fenabrave, il duo Argo e Mobi totalizza 10.240 immatricolazioni, ovvero 2.200 vetture in più rispetto alla somma del duo Nuova Polo e Polo Track (e le loro varianti). Da sola, la VW Polo è in testa con 8.029 immatricolazioni. Anche nella classifica dei singoli modelli, la Fiat Argo è ben posizionata, a sole 567 unità dalla Chevrolet Onix, che ne conta 6.795. La Argo ne ha 6.228 e la Mobi ne ha 4.012. Al quarto posto figura la Hyundai HB20 con 5.760.

Fiat è attualmente in Brasile l’unico marchio importante a non offrire un motore turbo nelle sue berline. Mentre i modelli gemelli di Stellantis, come Peugeot 208 Turbo e il Citroën C3 You, utilizzano il motore T200, l’Argo e la Mobi si distinguono nel mercato per il loro eccellente rapporto qualità-prezzo.