Fiat Strada: a pochi giorni dalla fine del mese è leader nelle vendite in Brasile anche ad ottobre

Fiat Strada è attualmente in testa nella classifica delle vendite di ottobre in Brasile, superando la Hyundai HB20, secondo i dati preliminari del Renavam (Registro Nazionale degli Autoveicoli). La differenza tra i due modelli è minima, con 7.968 unità vendute per il pick-up di Fiat rispetto a 7.960 per la berlina compatta. Tuttavia, considerando la storia del veicolo del marchio italiano, è probabile che questo margine aumenti ulteriormente entro la fine del mese.

Anche a ottobre Fiat Strada pare avviato ad essere leader del mercato in Brasile

Volkswagen Polo, con 7.258 unità vendute, si posiziona al terzo posto, affiancando la Hyundai HB20, che potrebbe mantenere la seconda posizione questo ottobre, a meno che non si verifichino eventi straordinari, come un lotto superiore alla media di vetture destinate ai proprietari di flotte, principalmente per il noleggio. Tuttavia, da inizio anno, la Polo ha registrato vendite significativamente più elevate rispetto alla HB20, con 104.289 unità contro 71.951. Pertanto, tra le berline compatte, Volkswagen sembra destinata a mantenere una posizione solida nel mercato.

Per Fiat Strada dunque si profila l’ennesimo mese da leader e si avvicina sempre di più la prima posizione a fine anno come del resto avvenuto anche negli scorsi anni. Da segnalare infine che oltre al pickup compatto nella top ten delle auto più vendute in Brasile in assoluto a pochi giorni dalla fine del mese di ottobre troviamo anche Fiat Argo e Fiat Mobi. Le due auto della casa automobilistica torinese si sono piazzate rispettivamente alla posizione numero 6 e numero 9 con 4.828 e 3.996 immatricolazioni-