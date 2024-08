Fiat Giga Panda: ecco come potrebbe apparire il nuovo modello

Fiat Giga Panda è il nome con cui è attualmente conosciuta la futura seconda auto della nuova gamma Panda che vedremo nel 2025 e che secondo alcuni alla fine potrebbe avere il nome di nuova Fiat Multipla. Si tratta di un modello molto atteso che vedremo nel corso del prossimo anno e che sarà prodotto in Nord Africa più precisamente nello stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Ecco quale potrebbe essere il design definitivo della futura Fiat Giga Panda che vedremo nel 2025

La futura Fiat Giga Panda sarà realizzata su piattaforma smart car di Stellantis come del resto la recente Fiat Grande Panda. Questa auto sarà lunga circa 4,4 metri e arriverà sul mercato in versione a 5 posti e a 7 posti. Si tratterà di una sorta di “gemella” di Citroen C3 Aircross con cui condividerà molte cose. La nuova auto d Fiat è pensata per fare concorrenza ad alcuni famosi modelli presenti sul mercato tra cui la Dacia Duster. Al pari di Fiat Grande Panda anche questa vettura arriverà sul mercato con una duplice motorizzazione. Ci sarà la versione elettrica al 100 per cento e la entry level che invece sarà un’ibrida.

In ambedue i casi Fiat Giga Panda sarà una delle auto più economiche del suo segmento di mercato. A proposito di questo modello oggi vi mostriamo un nuovo render pubblicato nelle scorse ore su Instagram dal famoso designer e creatore digitale Andrew Avarvarii che immagina così il futuro modello della principale casa automobilistica italiana.

Il render è stato realizzato partendo dal teaser pubblicato dalla stessa Fiat e trasformandolo nel modello di produzione anche sulla base di quanto visto con la recente Fiat Grande Panda. Le probabilità che la versione definitiva del modello, che come detto prima forse si chiamerà Fiat Multipla, sia proprio così sembrano essere piuttosto elevate.