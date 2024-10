Fiat Grande Panda: ecco quando si potrà ordinare in Italia

Lo scorso 11 luglio è stata presentata la nuova Fiat Grande Panda. La vettura è già ordinabile da qualche settimane in Francia e Paesi Bassi. Al momento invece gli ordini non si sono ancora aperti in Italia. In tanti si domandano quando bosgnerà ancora aspettare. Secondo indiscrezioni entro la fine del prossimo mese di novembre gli ordini si apriranno anche nel nostro paese. Dunque manca ormai davvero poco al debutto in concessionaria dell’atteso modello che come sappiamo darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno nel 2025 la nuova Fiat Multipla e nel 2026 la futura Fiat Panda Fastback.

Entro fine novembre si apriranno anche in Italia gli ordini per acquistare la nuova Fiat Grande Panda: ecco quanto costerà

Fiat Grande Panda sarà disponibile nelle concessionarie nelle prime settimane del 2025, permettendo a tutti di scoprirla da vicino. A differenza di altre vetture Stellantis, come la Fiat 600 e la nuova Lancia Ypsilon inizialmente lanciate solo in versione elettrica, la Fiat Grande Panda debutterà simultaneamente in versione ibrida e “green”. I clienti potranno quindi scegliere fin da subito quale delle due configurazioni preferire.

Per quanto riguarda i prezzi, come vi abbiamo detto in altre occasioni al momento non vi sono notizie ufficiali. Si dice però che la versione ibrida partirà da circa 19 mila euro e sarà praticamene full optional con tanto di cambio automatico mentre la versione elettrica dovrebbe partire da 25 mila euro.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda viene prodotta a Kragujevac in Serbia e sarà venduta in tutto il mondo. L’auto arriverà anche in Sud America dove probabilmente cambierà nome e si chiamerà nuova Fiat Argo. La vettura è stata realizzata su piattaforma smart car di Stellantis e nella versione elettrica utilizza batterie LFP che le garantiscono 320 km di autonomia.