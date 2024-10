Presentata la nuova Abarth 600e: si potrà ordinare a partire da domani

Per celebrare i primi 75 anni di esistenza il Costruttore dello Scorpione ha appena presentato la nuova Abarth 600e, ovvero l’Abarth più potente di sempre in accordo con i suoi 280 cavalli di potenza espressi da un’unità esclusivamente elettrica posta sotto il cofano motore. Un progetto condiviso, ragionato in collaborazione con tecnici e ingegneri della divisione Stellantis Motorsport, che ha permesso di sviluppare la piattaforma Perfo eCMP (basata sempre sulla CMP di derivazione PSA) ragionato pure in accordo con marchi di grande carattere come Michelin (per gli pneumatici), Sabelt (per i sedili anteriori, gli stessi dell’Alfa Romeo Junior Veloce), JTEKT (per il differenziale Torsen a slittamento limitato) e Alcon (per l’impianto frenante) con i quali Abarth ha sviluppato le soluzioni migliori possibili.

Questa nuova Abarth 600e ha il compito di stabilire un nuovo standard fra le hot hatch elettriche a elevate prestazioni, puntando su sole due versioni disponibili: la Abarth 600e Turismo e la Scorpionissima proposta in edizione limitata di soli 1.949 esemplari per rendere omaggio all’anno di nascita del costruttore. A partire da domani la nuova Abarth 600e si potrà già ordinare presso i principali Paesi europei, scegliendo fra entrambe le versioni disponibili.

La nuova Abarth 600e è la vettura dello Scorpione più potente mai realizzata

In virtù dei suoi 280 cavalli di potenza espressa dall’unità elettrica installata sotto il cofano, la nuova Abarth 600e è oggi l’Abarth più potente mai realizzata. Tale cavalleria permette un’accelerazione nello 0-100 km/h pari a 5,85 secondi, nel caso della variante Scorpionissima, che diventano 6,24 secondi nel caso della Turismo: 345 sono invece i Nm di coppia per una velocità massima limitata a 200 km/h e un’autonomia, nel Ciclo WLTP, di 334 chilometri percorribili con una singola ricarica.

Sono tre le modalità di guida fra le quali scegliere: Turismo, capace di garantire 110 kW di potenza per l’Abarth 600e Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, Scorpion Street, per 150 kW di potenza destinati alla Turismo e 170 kW alla Scorpionissima, e Scorpion Track che permette di raggiungere i 200 km/h di velocità massima e di avere a disposizione i 280 cavalli di potenza (207 kW) sulla Scorpionissima ovvero 240 cavalli (175 kW) sulla Turismo. I tecnici di Abarth e Stellantis Motorsport sono anche intervenuti sulle sospensioni, aumentandone la rigidezza, rinforzando pure il telaio con una barra antirollio posteriore. Il sistema di raffreddamento, disponibile su questa nuova Abarth 600e, dispone di una pompa di raffreddamento del liquido ad elevata capacità, in grado di evitare eccessivi surriscaldamenti della batteria che limiterebbero le performance della vettura. Inoltre, una calibrazione specifica garantisce un raffreddamento efficace soprattutto nelle modalità più sportive.

La 600e è stata rivista completamente sia dentro che fuori

Nell’ottica di ottimizzare i livelli prestazionali, sulla nuova Abarth 600e sono state apportate alcune modifiche sia per ciò che riguarda l’esterno sia all’interno dell’abitacolo. La principale ispirazione al centro del design della carrozzeria è quella della Abarth 850 TC soprattutto nell’impostazione frontale con le forme squadrate della sezione occupata dal radiatore. La seconda ispirazione è fornita dal mondo del gaming e del digitale in accordo con l’utilizzo di una geometria squadrata e di dettagli grafici dedicati. Lo stesso approccio stilistico si ritrova anche sul paraurti posteriore.

Davanti l’Abarth 600e è stata abbassata di 30 millimetri, mentre dietro si è scesi di 25 millimetri, mentre lo studio di spoiler ed estrattore è avvenuto in galleria del vento dove ogni elemento è stato ottimizzato. I cerchi in lega diamantati da 20 pollici a cinque razze richiamo invece, in maniera stilizzata, il pungiglione dello Scorpione lasciando intravedere, tra le fessure, i freni sportivi e le pinze verniciate. A questo si aggiunge il coprimozzo che si ispira ai bulloni monoblocco. La nuova Abarth 600e, in versione Turismo, si potrà scegliere nella colorazione Verde Acid, che richiama l’acidità del veleno, in Bianco Antidote, Arancione Shock, e Nero Venom; l’edizione limitata Scorpionissima sarà disponibile sia in Verde Acid sia nell’esclusivo Viola Hypnotic, ispirato all’effetto ipnotico della puntura dello scorpione.

All’interno dell’abitacolo spicca il volante sportivo, con inserti in pelle e Alcantara, mentre sono proposti in nero il cielo e le finiture interne dei montanti a contrasto con le cuciture colorate e con lo Scorpione sul volante. Non mancano poi i nuovi sedili Sabelt Racing sportivi e bellissimi sulla Scorpionissima, oltre che i pedali con inserti in alluminio. Molto completa risulta anche la gamma di ADAS disponibili; la Scorpionissima mette a disposizione pure la Guida Assistita di Livello 2 che sfrutta sistemi aggiuntivi come il Lane Centering & Traffic Jam assist e i sensori di parcheggio a 360° che si collegano alla telecamera posteriore per manovre di parcheggio ulteriormente facilitate. A bordo si ha a disposizione il riconoscimento vocale per la comunicazione e per sfruttare gli aggiornamenti, automatici e regolari, delle mappe stradali per rendere la navigazione più semplice. Per la prima volta è stata pure implementata l’assistenza integrata di Chat GPT Generative AI.