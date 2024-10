Fiat 500 presto sarà come Grande Panda e Citroen C3

Nei primi mesi di vendita, la Fiat 500 elettrica ha avuto un buon avvio. Il lancio ha rispettato le previsioni, mostrando risultati sorprendenti, tra cui un notevole successo sul mercato tedesco, dove è arrivata ai primi posti nelle vendite con più di un mese di anticipo rispetto alla Golf e agli altri modelli. Le cose però sono cambiate in un secondo momento con la city car elettrica che adesso fa molta fatica a vendere come dimostrano i problemi che si sono verificati a Mirafiori con i prolungati stop alla produzione a causa del calo della domanda per la piccola vettura della casa torinese.

Una versione più economica della Fiat 500 elettrica dovrebbe dare nuova linfa alle vendite

Già nel 2023, Fiat è stata costretta a interrompere temporaneamente la produzione della 500 elettrica nello stabilimento di Mirafiori a causa di una diminuzione della domanda. Nello stesso anno, le vendite complessive hanno raggiunto le 64.244 unità, ben al di sotto dell’obiettivo di 100.000 prefissato dal gruppo. In confronto, la versione a motore termico della 500 ha attirato 108.943 acquirenti. La situazione è peggiorata nel 2024: nei primi sette mesi, solo 14.989 unità sono state vendute, costringendo Fiat a prolungare ulteriormente la sospensione della produzione.

Le cose però potrebbe cambiare in futuro come anticipato dal numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares. Oltre all’arrivo di una nuova versione ibrida che sarà prodotta proprio a Mirafiori e che dovrebbe garantire oltre 100 mila unità prodotte all’anno, anche la stessa Fiat 500 elettrica cambierà. Come ha anticipato il CEO di Stellantis l’auto è destinata ad essere più simile alla Fiat Grande Panda e alla Citroen e-C3.

Questo nel senso che in futuro Fiat 500 elettrica avrà un prezzo decisamente più conveniente rispetto ad oggi. “Con una batteria diversa e un’elettronica completamente rivista, i costi si ridurranno notevolmente e potremo venderla al cliente a un prezzo inferiore “, dichiara Carlos Tavares. Questo significa che in futuro la vettura nella versione entry level avrà una maggiore autonomia e un prezzo decisamente più basso. Si parla di meno di 25 mila euro allo stesso livello di Fiat Grande Panda e Citroen e-C3.