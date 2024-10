Tavares sul rallentamento dei veicoli elettrici: “Non bisogna cadere nella trappola”

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha messo in guardia le altre case automobilistiche, descrivendo il rallentamento della transizione ai veicoli elettrici come una “trappola pericolosa”.

Tavares ha sottolineato in diverse recenti interviste l’importanza di rimanere, in qualche modo, concentrati sull’obiettivo e risoluti, in altre parole. Per Tavares un approccio graduale obbligherebbe le case a sostenere spese elevate sia per i veicoli elettrici che per quelli a combustione interna, con conseguenze economiche pesanti.

“Se la transizione è più lenta, non sostituisci il vecchio sistema con uno nuovo, ma aggiungi il nuovo al vecchio” osserva Carlos Tavares. Questo doppio investimento, infatti, graverebbe a lungo termine sull’intero settore.

Stellantis, il gigante automobilistico europeo che possiede marchi americani come Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Opel e Peugeot, tra i 14 complessivi, sta già affrontando la sfida di un mercato in cui la domanda di veicoli elettrici rallenta, in particolare in Europa. Una sfida che ha messo a dura prova anche la leadership di Tavares.

L’Europa, d’altronde, sta “scoprendo” numerosi ostacoli per favorire l’adozione dei veicoli elettrici. Uno dei principali è l’elevato costo di un’auto elettrica rispetto ai veicoli a combustione tradizionale. In Germania, ad esempio, il prezzo di un veicolo elettrico è ancora circa il 20% più alto di un’auto a benzina, anche includendo gli incentivi statali. Questo gap nei costi continua a rappresentare un freno importante per i consumatori.

Inoltre, la riduzione degli incentivi per i veicoli elettrici, in alcune aree del Continente, ha contribuito al rallentamento delle vendite, aggravato dall’attuale stagnazione economica del continente. Significativo il caso tedesco, con la stessa economia tedesca che si avvicina alla recessione, influenzando il mercato delle auto elettriche e non solo.

Le dichiarazioni di Tavares riflettono una preoccupazione crescente per l’industria automobilistica. Si chiede un cambiamento deciso per evitare un sovraccarico economico e garantire che l’innovazione non ostacoli la sostenibilità del settore. Più facile a parole certamente.