Fiat Grande Panda alla fine venderà più dell’attuale Panda: ecco il motivo

Fiat Grande Panda è stata svelata lo scorso 11 luglio dopo che le prime immagini ufficiali sono state diffuse da Fiat alla fine dello scorso mese di giugno. La sua produzione a Kragujevac in Serbia non è ancora cominciata anche se gli ordini per il modello nella sua versione elettrica sono stati a aperti in Francia e in Olanda. Ancora però in Italia non è chiaro quando sarà possibile acquistare il nuovo modello di Fiat destinato ad avere un ruolo importante nella gamma della casa torinese.

Ecco perchè secondo noi alla fin fine Fiat Grande Panda spaccherà

Al momento non si conoscono ancora i prezzi di Fiat Grande Panda. In Francia e Olanda si parte da circa 24.900 euro per la versione elettrica come era stato anticipato dal numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois. Rimangono per il momento sconosciuti i prezzi della versione ibrida entry level che sempre secondo quanto detto da Francois dovrebbe partire da circa 18 mila euro.

Questa auto dunque costerà più dell’attuale Fiat Panda che dovrebbe essere prodotta a Pomigliano almeno fino al 2029. Diciamo potrebbe, in seguito al recente calo della domanda che ha costretto Stellantis a chiudere la fabbrica per qualche giorno.

In tanti si domandano se Fiat Grande Panda avrà lo stesso successo di Fiat Panda attuale che continua a dominare nelle vendite in Italia e rimane una delle più forti per quanto riguarda le immatricolazioni nel segmento A in Europa. Questo nonostante sia presente sul mercato da molti anni. Per questo molti pensano che alla fine questo successo non potrà essere replicato. Ma sottovalutano il fatto che questa auto sarà la prima auto veramente globale di Fiat che sarà venduta in quasi tutto il mondo. Dunque sembra inevitabile che alla fine fine le sue immatricolazioni arriveranno a superare quelle dell’attuale Panda. Vedremo dunque se le cose andranno realmente così.