La nuova Lancia Gamma sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi: è ufficiale

Durante la presentazione del Rally 4 a Balocco, Lancia ha svelato non solo il lancio della Ypsilon Rally4 HF, ma anche la rinascita della storica divisione Lancia Corse. È stato confermato che il prossimo modello della casa, la nuova Lancia Gamma, sarà progettato e sviluppato in Italia e prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi. Questo segna il ritorno di Lancia in una struttura dove, dal 1995 al 2003, è stata realizzata la seconda generazione della Ypsilon. Il sito è stato scelto per la sua elevata qualità produttiva e il suo ruolo chiave nella transizione verso la mobilità elettrica.

Lo stabilimento di Melfi, situato in Basilicata, è simbolo dell’artigianalità italiana e dell’innovazione tecnologica. Da anni Melfi è un pilastro della produzione automobilistica nazionale e internazionale, che fonde l’arte italiana con le più avanzate tecnologie di produzione. La Lancia Gamma sarà costruita nel 2026 sulla base della piattaforma STLA Medium multi-energia, riaffermando l’impegno di Lancia nel guidare la trasformazione verso una mobilità sostenibile e premium.

La decisione di produrre la nuova Lancia Gamma a Melfi riflette l’impegno di Stellantis nel promuovere i prodotti made in Italy. Questa decisione non solo rafforza il legame di Lancia con le sue radici italiane, ma sottolinea anche l’importanza di investire nei territori locali per creare prodotti innovativi e all’avanguardia. La nuova Lancia Gamma rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rinascita del marchio, dopo il successo della Nuova Ypsilon.

“La nuova Lancia Gamma rappresenta una pietra miliare nel nostro viaggio verso il futuro. Incarna l’impegno del nostro marchio per la sostenibilità e le alte prestazioni, celebrando al contempo l’inconfondibile eleganza che ha definito Lancia per decenni. Producendola nello storico stabilimento di Melfi, stiamo rafforzando il nostro legame con la ricca tradizione automobilistica italiana e portando avanti la nostra visione di un futuro elettrificato. Gamma mostrerà il meglio di ciò che Lancia rappresenta: innovazione, stile e una ricerca incessante dell’eccellenza”, ha affermato Luca Napolitano, CEO di Lancia.

Inaugurato nel 1994, lo stabilimento di Melfi è da tempo un attore chiave nella produzione automobilistica mondiale ed è attualmente responsabile della produzione di Jeep Compass e Jeep Renegade. Con i suoi processi di produzione altamente automatizzati e una forte attenzione alla sostenibilità, lo stabilimento continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella strategia di elettrificazione di Stellantis. Questo annuncio rientra nella più ampia strategia di rilancio di Lancia , che prevede il ritorno in Europa con una rete di oltre 70 concessionarie in sei Paesi, tra cui Francia, Belgio e Spagna.