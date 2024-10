Oggi, presso lo straordinario Proving Ground di Stellantis a Balocco (VC), si è tenuta una conferenza stampa per celebrare il ritorno del marchio Lancia nel mondo dei rally. Uno dei tracciati più famosi per l’innovazione nel motorsport e la messa a punto di modelli ad alte prestazioni, il Proving Ground di Balocco ha ospitato un altro evento ad alto numero di ottani qualche settimana fa, in cui il CEO di Stellantis e pilota esperto, Carlos Tavares, ha provato la Ypsilon Rally4 HF.

Lancia torna nel mondo dei rally con la Ypsilon Rally4 HF, un concentrato di potenza e agilità

Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l’introduzione della Ypsilon Rally4 HF e della nuova Ypsilon HF, entrambe presentate lo scorso maggio. La prima vettura è stata progettata per le corse con un motore tre cilindri 1.2 Turbo da 212 CV e un cambio meccanico a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico. La configurazione a trazione anteriore garantisce agilità e prestazioni elevate, rendendola ideale per i giovani piloti che vogliono farsi un nome. Categoria in cui si affinano i fondamentali dello sport, la categoria Rally 4 rappresenta la passione pura e il primo passo per i campioni di domani.

Inoltre, debuttando con la Ypsilon Rally4 HF, il “Trofeo Lancia Rally” si svolgerà in 6 gare del Campionato Italiano Rally 2025, con premi individuali di gara e di fine stagione per un totale di circa 300.000 €. Il vincitore del trofeo avrà poi la possibilità di guidare la Ypsilon Rally 4 HF ufficiale del team Lancia Corse HF nel Campionato Europeo Rally 2026.

Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha affermato: ” Il 2025 segnerà il ritorno di Lancia al motorsport, poiché puntiamo a ristabilire la nostra presenza nelle competizioni motoristiche contemporanee. Con un mix di tradizione e innovazione, Lancia guarda al futuro con passione e ambizione. Con il 2026 destinato a essere l’anno dell’ammiraglia Gamma, che sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, il 2025 è dedicato al ritorno del nome HF con l’alone, che apparirà per la prima volta sulla Ypsilon e in seguito sulla Gamma e sulla nuova Delta con l’etichetta “HF Integrale”.

Ogni volta che si menziona la HF, non si può fare a meno di ricordare le leggendarie Stratos, 037 e Delta, che hanno dominato le corse di rally per 20 anni, vincendo un totale di 15 campionati mondiali nelle competizioni piloti e costruttori, un record che deve ancora essere battuto. Siamo sempre stati leader nel motorsport e nei rally, ma ora, con l’eleganza e la semplicità che ci contraddistinguono, torniamo al Rally 4, la categoria di sviluppo per i piloti professionisti di domani, mentre cerchiamo di migliorare il nostro passato con passione e orgoglio”.

Eugenio Franzetti è stato messo al timone di Lancia Corse HF grazie alla sua vasta esperienza nel mondo del motorsport. Ecco cosa ha detto di questa vettura nata dalla collaborazione tra Lancia e Stellantis Motorsport: “La Ypsilon Rally4 HF è un omaggio alla storia di Lancia nei Rally. Compatta, veloce e incredibilmente piacevole da guidare, è stata progettata per regalare emozioni ed emozioni, proprio come la leggendaria Fulvia Coupé HF degli anni ’60. Dopotutto, la vettura è stata creata per chi vuole sentire la nostra eredità di coraggio, innovazione e vittoria quando si mette al volante. Siamo nelle fasi finali di messa a punto, con l’omologazione prevista per il 1° gennaio 2025 e contiamo di consegnare i primi esemplari a fine gennaio.”

A partire da oggi, la grintosa Ypsilon Rally4 HF può essere ordinata tramite lo Stellantis Motorsport Racing Shop ed è disponibile al prezzo di 74.500 €. Nel frattempo, la Ypsilon HF è la versione stradale ad alte prestazioni del primo veicolo della nuova era del marchio e presenta un motore 100% elettrico da 280 CV. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, la Ypsilon HF unisce prestazioni superiori a un design ispirato ai veicoli più radicali del passato di Lancia, tra cui sospensioni ribassate e carreggiata allargata. Questa versione mostra il rinnovato impegno del marchio nella produzione di veicoli potenti ed emozionanti che combinano sostenibilità e innovazione.

Per la messa a punto di entrambi i modelli, il marchio si è affidato a Miki Biasion, una vera leggenda del motorsport che, tra gli anni ’80 e ’90, si è legato indissolubilmente alla Lancia, diventando il pilota italiano di maggior successo della storia. Inoltre, la pista è un importante banco di prova per migliorare la tecnologia e la sicurezza di tutte le vetture della serie.

Nel caso della Nuova Ypsilon, il campione veneto ha riservato un elogio particolare a questo “trasferimento” che ha permesso al modello Lancia di distinguersi in termini di reattività, comfort e silenziosità sia sui percorsi collinari tortuosi che sulle strade cittadine. Dietro l’iconica Delta del team Martini Racing, Biasion ha vinto i Campionati del Mondo del 1988 e del 1989, aiutando la Lancia a diventare il marchio di maggior successo di sempre con dieci Campionati del Mondo Costruttori, tre Campionati del Mondo Costruttori ed Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Biasion afferma: ” Se da bambino sognavi la pista, sognavi il rosso di una Ferrari. Tuttavia, se sognavi di diventare un pilota di rally, allora sognavi la Lancia. Sono onorato di aver lavorato insieme ai team Lancia e Stellantis Motorsport nella messa a punto della Ypsilon HF e della Ypsilon Rally 4. Spero di ispirare tutti i giovani piloti che scendono in strada con la nostra Lancia Ypsilon Rally 4 HF a diventare professionisti e futuri campioni. L’eredità Lancia di vittorie e corse è tornata e sono felice di farne parte”.

All’inizio della conferenza, Luca Napolitano si è preso del tempo per esprimere i suoi più sentiti ringraziamenti alla Ypsilon, un modello iconico che ha portato a 14 anni di straordinario successo. La sua produzione è giunta al termine e tutti i veicoli sono stati venduti, segnando la fine di un’era importante e, contemporaneamente, aprendo una nuova fase per Lancia con il debutto della Nuova Ypsilon. Questa decisione coraggiosa ma fondamentale fa parte della missione di Lancia di rafforzare la gamma premium di Stellantis in Europa in collaborazione con i marchi Alfa Romeo e DS.

Lancia torna nel mondo dei Rally nella categoria in cui si affinano i fondamentali della competizione: il Rally 4, cuore e anima delle competizioni Rally, dove i giovani piloti sono alimentati dalla passione mentre gareggiano per diventare i professionisti di domani. In Europa, il Rally 4 è una delle categorie più affollate grazie alle sue alte velocità e alle gare emozionanti. Alle competizioni prendono parte anche piloti esperti, anche se si tratta principalmente di una categoria di sviluppo per chi vuole imparare e crescere. Quindi, in perfetto stile Lancia, e in linea con la missione e il DNA del marchio, è un nuovo inizio segnato da ambizione, pragmatismo e umiltà.

Debutta anche il Trofeo Lancia Rally, con i piloti che si contenderanno un montepremi importante

Dopotutto, fino ad oggi, Lancia rimane il marchio di maggior successo di tutti i tempi nel mondo dei rally, con 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo Costruttori ed Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. Con un’eredità di successi e vittorie, Lancia riparte dai Rally con un team incredibilmente talentuoso guidato da Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF. Come parte del suo ritorno alle corse, Lancia annuncia anche la creazione del “Trofeo Lancia Rally” per i piloti che gareggiano al volante della nuova Ypsilon Rally 4 HF. Distribuito in sei gare del Campionato Italiano Rally, il Trofeo Lancia Rally prevede tre fasce di età: Junior (fino a 25 anni), Master (da 25 a 35 anni) ed Expert (oltre i 35 anni).

L’iscrizione costa 2.500 € a equipaggio ed è all-inclusive, con equipaggiamento tecnico da gara Lancia, ospitalità disponibile all’interno dell’area di gara, un servizio di ricambi presso il parco assistenza, la garanzia di linee guida chiare rispettate da tutti i soggetti coinvolti e, infine, l’immensa pubblicità che il team Corse Lancia darà al trofeo e ai suoi concorrenti. Tra le vincite individuali e quelle di fine anno, il montepremi ammonta a circa 300.000 €. Inoltre, il campione del trofeo avrà la possibilità di competere nel Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally 4 HF ufficiale del Team Lancia Corse HF. Il primo appuntamento del Trofeo Lancia Rally coinciderà con la seconda gara del Campionato Italiano Rally.