Alfa Romeo, Fiat e Lancia: grosso calo nelle vendite a settembre in Europa

A settembre 2024, Alfa Romeo, Fiat e Lancia hanno registrato risultati deludenti, confermando un trend negativo iniziato all’inizio dell’anno. Tutti e tre i marchi hanno subito perdite, ma il calo più significativo è stato osservato dalla casa torinese, che ha registrato un decremento superiore a 15.000 unità.

I dati di Alfa Romeo non offrono buone notizie, con il marchio che ha registrato una perdita di circa 800 immatricolazioni confrontando settembre 2023 con settembre 2024, passando da 4.080 a 3.296 unità. Su base annua, la situazione è altrettanto negativa, con una diminuzione di quasi 5.000 vendite, passando da 38.326 a 33.428 auto. A settembre, la Tonale ha registrato 1.889 vendite, in calo rispetto alle 2.546 dello stesso mese del 2023. La Stelvio ha chiuso a 659 unità, rispetto alle 1.098 del settembre dell’anno precedente, mentre la Giulia ha totalizzato 235 vendite, in diminuzione rispetto alle 433 dello scorso anno. Inoltre, sono state vendute 512 unità della nuova Alfa Romeo Junior, portando il totale a 694 da quando è iniziata la commercializzazione.

Molto male anche Fiat che nel mese di settembre 2024 ha venduto 19.833 auto in Europa, rispetto alle 34.902 unità dello stesso mese del 2023, registrando un calo di 15.069 vetture. Anche la Fiat Panda, recentemente presentata nella versione Pandina, ha visto una diminuzione, con 8.249 unità vendute rispetto alle 11.048 dello scorso anno. Tuttavia, la city car mostra una crescita su base annua, con 97.587 vendite contro 91.111.

È l’unico modello di Fiat a registrare un aumento, poiché tutte le altre vetture sono in perdita, a partire dalla 500, che ha visto una diminuzione totale di circa 48.000 immatricolazioni: 25.000 per la versione ibrida e 23.000 per quella elettrica. Situazione più stabile per Lancia che attende di conoscere i dati relativi alle vendite della nuova Ypsilon. La casa piemontese nei primi 9 mesi dell’anno ha comunque visto scendere le sue immatricolazioni di oltre tremila unità.