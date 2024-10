Alfa Romeo Tonale MY25: ecco tutte le novità per il crossover

Alfa Romeo svelerà la nuova Alfa Romeo Tonale MY25 al Salone dell’auto di Parigi, ma nelle ultime ore sono già trapelate immagini che anticipano ciò che ci aspetta. Il celebre magazine automobilistico inglese Autocar ha rivelato tutte le novità riguardanti il C-SUV di Alfa Romeo, attualmente il modello più venduto dell’intera gamma, mentre si attende l’inizio delle consegne dell’Alfa Romeo Junior, per il quale sembra esserci un notevole interesse.

Ecco quali saranno le principali novità per Alfa Romeo Tonale MY25

Secondo quanto riporta Autocar il principale aggiornamento di Alfa Romeo Tonale MY25 è rappresentato da una nuova console centrale più elegante e funzionale rispetto a quella del modello precedente, come affermato da Alfa Romeo. Inoltre, la Tonale sostituisce il tradizionale selettore di guida con un moderno selettore rotativo. Anche il quadro strumenti, in passato criticato, ha ricevuto miglioramenti: ora l’orologio e gli indicatori del carburante e della batteria risultano più leggibili, come confermato dalla stessa casa automobilistica del Biscione.

Infine, con questo aggiornamento è stato deciso di eliminare l’allestimento Tributo Italiano, precedentemente considerato di fascia alta. Ora saranno disponibili solo i modelli Sprint e Veloce. Secondo quanto riportato dal marchio, questa scelta permetterà di adottare un “approccio chiaro e forte orientato al cliente”.

Infine segnaliamo che per Alfa Romeo Tonale MY25 sono disponibili due motorizzazioni: un motore ibrido da 1,5 litri con una potenza di 160 cavalli e una versione PHEV, ibrido plug-in, da 280 cavalli che come sappiamo è la versione top di gamma. Come anticipato, Alfa Romeo svelerà per la prima volta la versione aggiornata del suo crossover dal vivo a partire da lunedì prossimo al Salone dell’auto di Parigi 2024. Vedremo dunque se a queste anticipate da Autocar si aggiungeranno altre novità per il celebre modello di segmento C della casa automobilistica del Biscione.