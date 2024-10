Fiat Panda la fine di un mito? Crollano le vendite e si ferma la produzione

Fiat sta affrontando una fase critica a causa della bassa domanda di vetture, in particolare della Fiat Panda. Di conseguenza, la produzione verrà interrotta in tre dei suoi principali stabilimenti italiani: Pomigliano d’Arco, Termoli e Pratola Serra. Come vi abbiamo anticipato ieri, lo stop avverrà a singhiozzo dal 11 al 29 novembre 2024. Questa decisione riflette le difficoltà che il marchio sta incontrando nel mantenere elevati i volumi di produzione, segnalando una fase di incertezza per il gruppo Stellantis nel nostro paese.

Anche Fiat Panda è in crisi: il calo della domanda provoca lo stop di Pomigliano, è la fine di un mito?

Dunque con la crisi di Fiat Panda molti ritengono che sia crollata un’altra certezza nel mondo dei motori con il dominio della celebre vettura che nonostante i tanti anni di presenza sul mercato è sempre comunque la vettura più venduta in assoluto. Negli ultimi tempi però si inziano a intravedere le prime avvisaglie di una crisi.

Fiat sta subendo un calo significativo nelle vendite della Panda, il modello più venduto in Italia per anni. A settembre 2024, secondo i dati di UNRAE, sono state vendute 7.030 Fiat Panda, rispetto alle 9.458 dello stesso mese nel 2023. Questo rappresenta un calo di oltre il 25%. La flessione delle vendite della Panda, che ha sempre rappresentato un pilastro per la casa torinese, evidenzia una fase critica per il marchio, contribuendo ai recenti stop produttivi negli stabilimenti.

Il calo delle vendite della Fiat Panda continua anche ad agosto, con 3.326 unità vendute nel 2024 rispetto alle 4.308 dello stesso mese del 2023, segnando una flessione del 23%. Tuttavia, osservando i dati complessivi dei primi nove mesi del 2024, il bilancio rimane positivo: sono state vendute 81.696 Panda rispetto alle 73.331 dello stesso periodo del 2023. Nonostante i cali mensili recenti, il risultato globale dell’anno dimostra ancora una buona performance complessiva del modello.

Ricordiamo che la produzione di Fiat Panda presso lo stabilimento di Pomigliano è stata confermata lo scorso anno dal CEO di Stellantis Carlos Tavares almeno fino al 2029. Tuttavia nel caso in cui questa crisi si dovesse aggravare e il calo dovesse diventare un qualcosa di frequente anche nei prossimi mesi e anni non si esclude ovviamente un addio anticipato del modello che però aprirebbe molti punti interrogativi sul futuro dello stabilimento di Pomigliano dove attualmente vengono prodotte anche Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet ma ovviamente in quantità assai più limitate rispetto alla vettura di Fiat.