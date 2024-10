Jeep Commander, cambiamenti al look e agli interni in un mercato importante

La Jeep Commander sta riscuotendo un importante successo in Brasile, mercato forse tra i più importanti per diversi marchi in Stellantis, specie per Fiat, ma per il gruppo industriale in generale. In India, dove il modello Jeep è venduto con il nome Meridian, il SUV a sette posti fatica a conquistare il mercato. Per questo, il brand americano ha deciso di apportare alcuni ritocchi estetici.

Per provare a ottenere una fetta di mercato più consistente in un mercato importante come quello indiano, ricordiamolo, uno dei Paesi più popolosi e attivi in questo momento sul fronte del mercato automobilistico, Jeep sta intervenendo sul design esterno e sta apportando miglioramenti agli interni.

La modifica più evidente si trova nella parte anteriore, dove la griglia è stata rivista con l’aggiunta di dettagli cromati e nuove finiture in nero lucido attorno ai fari e alla griglia stessa. Sul lato, spiccano i nuovi cerchi in lega da 18 pollici con un design a cinque razze. Il posteriore, invece, è rimasto invariato rispetto al modello precedente. Complessivamente, si tratta di un restyling sobrio, con piccole modifiche che conferiscono un aspetto leggermente rinnovato.

All’interno dell’abitacolo, la novità principale è rappresentata dall’introduzione di una finitura in pelle scamosciata con cuciture a vista. Questa impreziosisce i sedili, i pannelli delle portiere e il bracciolo centrale. Anche il sistema di infotainment è stato aggiornato, con un display multimediale da 10,25 pollici e una strumentazione digitale da 10,1 pollici.

Un ulteriore miglioramento sul Jeep per il mercato indiano è l’inclusione di tecnologie avanzate come il cruise control adattivo e l’avviso di collisione frontale. C’è anche l’assistenza al mantenimento della corsia e la frenata autonoma di emergenza, disponibili però solo nella versione top di gamma Overland.

Anche se si tratta di modifiche contenute, questo restyling della Jeep Commander in India potrebbe ispirare una futura rivisitazione del modello in vendita in Brasile. Dato che l’aspetto del SUV è rimasto invariato dal suo lancio, un rinnovamento “vero” potrebbe essere previsto per il mercato brasiliano entro il 2026.