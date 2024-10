Stellantis registra la quota di mercato più alta dell’anno in Brasile, Argentina e tutto il Sud America

Stellantis consolida la propria leadership nel mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America, registrando un altro mese di significativa crescita. L’azienda ha registrato un aumento delle vendite rispetto all’anno precedente.

Con una quota di mercato del 24,3% nel mercato sudamericano, Stellantis ha ottenuto il miglior risultato dell’anno

A settembre le vendite di Stellantis sono state pari a 86.600 unità, con un incremento di 12.560 veicoli rispetto allo stesso mese del 2023, con una quota di mercato nella regione del 24,3 per cento. Questo risultato ha superato quello registrato a luglio, quando la società aveva raggiunto una quota di mercato del 24,1 per cento, diventando la migliore performance da dicembre dello scorso anno. Da gennaio a settembre sono stati immatricolati più di 663 mila veicoli, con un incremento di 17.143 unità rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo una quota del 23,2 per cento nel mercato sudamericano.

In Brasile, l’azienda ha mantenuto ottime performance, rimanendo in prima linea nel mercato brasiliano con oltre 524 mila veicoli immatricolati da inizio anno, in aumento di 32.461 unità rispetto al 2023, garantendo una quota del 29,9 per cento sul totale delle vendite del periodo. Nel solo mese di settembre Stellantis ha registrato nel Paese 67.900 immatricolazioni, 8.572 veicoli in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo una quota di mercato del 30,4 per cento.

In Argentina l’azienda ha chiuso settembre in testa, con 13.100 unità vendute, con un incremento di 4.489 veicoli rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Stellantis, inoltre, ha raggiunto una quota di mercato del 32 per cento, in aumento di 4,8 punti percentuali rispetto al 2023. Da inizio anno sono stati immatricolati 88.500 veicoli, garantendo all’azienda una quota del 30,1 per cento nel mercato argentino.

A settembre, il marchio ha mantenuto il primo posto con una quota di mercato del 22,2 per cento e 49.645 veicoli immatricolati, superando il secondo posto con 14,3mila unità. Da inizio anno, Fiat mantiene una quota di mercato del 21,1 per cento e 370.251 unità immatricolate tra gennaio e settembre 2024, che rappresentano oltre 91mila unità davanti al secondo posto.

Strada mantiene anche il titolo di veicolo più venduto in Brasile, portandosi al vertice della classifica con una quota di mercato del 6,4 per cento e 14.240 unità immatricolate, proseguendo la crescita con il secondo miglior mese dell’anno, secondo solo al precedente in cui ha battuto tutti i record. Da segnalare anche Fiat Mobi, che occupa l’ottava posizione tra i più venduti sul mercato, con 5.860 unità, e il Cronos, che è in nona posizione con 5.858 unità vendute.

Con 10.554 unità immatricolate a settembre, Jeep ha raggiunto la soglia di 87.796 vendite nel 2024. Nel segmento dei SUV medi, Jeep Compass rimane leader della categoria da inizio anno, con 35.335 immatricolazioni. A settembre sono state vendute 3.794 unità, che si aggiungono al risultato del 2024. La Jeep Compass è anche tra i 10 SUV più venduti nel mercato brasiliano a settembre e da inizio anno.

La Jeep Renegade ha immatricolato 5.194 unità nel mese di settembre. Quest’anno, il modello di riferimento nel segmento B-SUV ha venduto finora 39.977 unità, con un incremento del 9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E la Jeep Commander resta leader tra i Suv a 7 posti in Brasile, posizione che ricopre dal 2021. A settembre sono state vendute 1.517 unità. Da inizio anno, il modello ha già venduto 11.962 unità.

Sempre a proposito di Stellantis, con oltre 22 mila pick-up venduti durante l’anno, Ram ha già superato del 31% le vendite totali dell’anno precedente, ovvero 17 mila unità, e ha già stabilito il record storico di vendite del marchio nel Paese. Rispetto allo stesso periodo di entrambi gli anni, accumulato dal 2024 al 2023, la crescita è del 206 pe rcento.

Con 2.504 pick-up venduti a settembre, Ram conta 22.433 pick-up immatricolati nel 2024. Questo numero rappresenta una quota del 6,6 per cento del mercato dei pick-up in Brasile nei primi nove mesi dell’anno e una quota dell’1,3 per cento del mercato totale dei pick-up commerciali. veicoli da corsa e commerciali leggeri.

Il marchio di Stellantis rimane leader anche nel mercato dei camioncini di grandi dimensioni. Con 4.752 unità vendute da inizio anno, Ram rappresenta il 76 per cento delle vendite in questa quota di mercato. Solo nel mese di settembre sono stati venduti 391 di questi pick-up, ovvero quasi l’80 per cento dell’intero segmento. E Rampage continua ad essere uno dei principali momenti di vendita. A settembre sono state immatricolate 2.113 unità, che hanno contribuito alle 17.681 unità vendute del modello nell’anno finora.