Fiat è quasi ferma in Italia mentre raddoppia in Marocco con la nuova Multipla

Mentre in Italia la produzione di auto Fiat è ai minimi termini con lo stop alla produzione di 500e e Panda a causa della scarsa domanda, la situazione appare completamente all’opposto in Marocco dove nello stabilimento di Kenitra Stellantis sta investendo molto per aumentare e non di poco la produzione di auto.

Mentre in Italia Fiat arranca in Marocco si lavora al raddoppio della produzione grazie alla nuova Multipla

Infatti alle attuali Fiat Topolino, Citroen Ami e Ople Rocks si aggiungerà dal prossimo anno anche la nuova Fiat Multipla, seconda auto della nuova famiglia Panda nata con il debutto di Fiat Grande Panda. Confindustria Basilicata ha espresso preoccupazione per il futuro dello stabilimento di Melfi, in vista del potenziamento previsto a Kenitra in Marocco. È noto che Stellantis intenda creare lì un polo produttivo doppio rispetto all’attuale, seguendo le logiche che spingono un produttore globale a spostare parte della produzione in Paesi con costi inferiori. Questo scenario solleva interrogativi sul futuro delle attività italiane del gruppo e sulle possibili ricadute occupazionali.

Ci si interroga se ci sia stato un errore nel piano industriale di Stellantis, viste le attuali difficoltà produttive. Quest’anno, infatti, il gruppo produrrà solo un terzo del previsto milione di auto, e il rallentamento sembra destinato a proseguire. In particolare, Mirafiori potrebbe affrontare giorni di fermo a novembre e un lungo periodo di ferie forzate a dicembre. Per il 2025, lo stabilimento dovrà contare principalmente sugli ordini della Fiat 500 elettrica, in attesa della versione ibrida.

Tra l’altro oltre al Marocco ormai la produzione di Fiat sembra destinata ad altri paesi come si evince anche dal fatto che la nuova 600 viene prodotta in Polonia mentre la Grande Panda a Kragujevac in Serbia. John Elkann ha detto di recente che all’Italia serve Fiat e che dunque le polemiche strumentali sono inutili. Si spera che questo binomio possa continuare ad esistere anche in futuro.