Fiat Grande Panda: ecco quanto potrebbe costare in Italia alla luce delle ultime novità

Nei giorni scorsi si sono aperti gli ordini di Fiat Grande Panda in Francia e Olanda e sono stati comunicati i prezzi di partenza del veicolo per quei mercati. In Italia invece ancora gli ordini non si sono aperti e dunque non conosciamo i prezzi a cui sarà prodotta la nuova vettura di Fiat che ha fatto il suo debutto ufficiale lo scorso 10 luglio a Torino.

Fiat Grande Panda: presto anche in Italia saranno aperti gli ordini, ecco quanto potrebbe costare

In Francia la versione elettrica costa 24.900 euro, mille euro in più rispetto alla Citroen e-C3 che li costa 23.900 euro. Secondo indiscrezioni per Fiat Grande Panda in Italia si dovrebbe partire da poco più di 24.000 euro qualcuno ipotizza 24.500 euro. Per quanto riguarda la versione entry level con motore ibrido 1.2 benzina più sistema elettrico a 48 V per un classico mild hybrid di Stellantis invece rimane invariata la voce secondo cui si potrebbe partire da circa 19.000 euro per una vettura full optional e con cambio automatico.

Al momento in Francia e Paesi Bassi è in vendita solo la versione elettrica nei due allistimenti. Dunque non possiamo fare un paragone con l’Italia sui prezzi dell’ibrida che anche li si conosceranno in un secondo momento. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che Fiat Grande Panda viene prodotta in Serbia a Kragujevac su piattaforma smart car di Stellantis e che questa auto darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno anche la nuova Fiat Multipla che vedremo nel 2025 e la nuova Panda Fastback che invece dovrebbe arrivare nel corso del 2026.