ADAC Opel Electric Rally Cup: sensazionale finale di stagione in Bassa Baviera

Tom Heindrichs ha fatto un debutto straordinario nella ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” con la Opel Corsa Rally Electric, vincendo per la prima volta nel finale di stagione al Rally dell’Europa Centrale. Insieme al suo copilota Jonas Schmitz, il ventenne fratellastro del campione del mondo di rally Thierry Neuville ha celebrato questa importante vittoria nella prima coppa monomarca di rally elettrico, segnando un momento memorabile nella competizione.

Il belga Tom Heindrichs vince della ADAC Opel Electric Rally Cup

Anche se non ha ricevuto né punti né premi in denaro come pilota ospite a bordo dell’auto elettrica Opel da 100 kW (136 CV), il giovane belga è rimasto senza parole al traguardo di Passau: “Non me lo sarei mai aspettato! Ci siamo adattati rapidamente alla macchina e abbiamo migliorato continuamente. Dedichiamo la vittoria alla squadra composta da Philipp Reich e Johannes Fürst, che hanno reso tutto questo possibile ed erano motivati ​​quanto noi. Abbiamo imparato molto e ci siamo divertiti molto in questa fantastica atmosfera. Tanto di cappello a Opel e ADAC. Hanno costruito una grande coppa qui, una perfetta piattaforma entry-level per i rally professionistici”.

Christian Lemke e Jan-Eric Bemmann hanno tagliato il traguardo della ultima tappa della Adac Opel Electric Rally Cup a soli 4,7 secondi dai belgi e hanno così ottenuto per la terza volta in questa stagione il punteggio pieno per la classifica generale. “È stata una manifestazione dura. Abbiamo dormito un po’ troppo all’inizio del sabato di ieri. Oggi siamo riusciti a lavorare ancora una volta sulla nostra strada e alla fine abbiamo ottenuto il punteggio pieno. Tutto sommato possiamo ritenerci molto soddisfatti. La finale della gara di Coppa del Mondo è stato un grande evento, ben organizzato. Gli esami sono stati fantastici, tutti erano di buon umore, è stato molto divertente”.

Nella classifica generale, Lemke ha consolidato il quarto posto avvicinandosi addirittura allo spagnolo Alex Español. Le sue ambizioni di vittoria avevano già subito una battuta d’arresto nella prima prova speciale a causa di una scivolata e della successiva riparazione della sua Corsa Rally Electric. Almeno il pilota della Opel Spagna si è rifatto vincendo la finale “Power Stage”. Il giovane olandese Fabian Kamermans è arrivato terzo, mettendosi in ottima posizione nella battaglia a tre per un abitacolo regolare sponsorizzata dall’associazione olandese KNAF nell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 contro i suoi connazionali Hank Melse ed Esmee Den Hartigh.

I fratelli Anthony e Adrien Rott erano in corsa per la vittoria fino all’ultima prova speciale della Adac Opel Electric Rally Cup, ma poi sono scivolati fuori pista nella “Power Stage” e sono retrocessi al decimo posto. Il pilota Anthony Rott è stato tutt’altro che soddisfatto del risultato di giornata: “È stato un rally molto difficile, iniziato bene per noi ed andato molto bene fino a tre chilometri dal traguardo. Purtroppo abbiamo commesso un piccolo errore che ci è costato la vittoria. Ciò che resta è una buona prestazione per tutta la stagione”. Nonostante lo “scivolamento”, gli alsaziani si sono assicurati il ​​secondo posto dietro all’austriaco Luca Pröglhöf , che non ha potuto prendere parte al finale di stagione a causa di un malore.

Il capo della Opel Motorsport, Jörg Schrott, ha tratto una conclusione positiva dall’ultima gara di Coppa dell’anno: “L’ADAC Opel Electric Rally Cup si è presentata bene davanti all’impressionante scenario della Coppa del Mondo qui a Hauzenberg. La 16 Corsa Rally Electric ha dato spettacolo davanti a circa 90.000 spettatori. La lotta per la vittoria è stata emozionante come in tutte le gare della stagione. Sul posto abbiamo avuto numerosi autisti veloci e più di 30 ospiti entusiasti provenienti dalle organizzazioni dei concessionari Opel in Germania e Austria, nonché dal nostro sponsor Total Energies. L’atmosfera era qualcosa di molto speciale. Sono molto contento del finale e dell’intera stagione. Il rally elettrico funziona, è divertente e offre una piattaforma perfetta per una coppa monomarca junior”.