Nuova Fiat Multipla: sarà vettura capace di fare la storia?

Nuova Fiat Multipla sarà la prossima novità della gamma Fiat. Il suo debutto è previsto nel corso del prossimo anno. Molto probabilmente la presentazione ufficiale potrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno. La vettura nascerà su piattaforma smart car di Stellantis sarà lunga poco meno di 4,4 metri e sarà parente stretta della recente Citroen C3 Aircross.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Multipla un modello che potrebbe avere un ruolo di primo piano nella gamma Fiat

La nuova Fiat Multipla sarà il secondo modello della nuova famiglia Panda e dunque avrà molti elementi di design in comune con la nuova Fiat Grande Panda ma anche con la futura Fiat Panda Fastback che invece arriverà nel corso del 2026. La vettura sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco che di recente ha ricevuto un notevole ampliamento grazie ad un maxi investimento e dove già adesso vengono prodotte Fiat Topolino e Citroen Ami.

La nuova Fiat Multipla secondo alcuni sarà un modello importantissimo di Fiat che potrebbe rimanere nella storia della casa automobilistica torinese proprio come la prima generazione che ancora oggi fa discutere per il suo stile originale e unico.

La nuova Fiat Panda Fastback avrà una lunghezza di circa 4,4 metri, posizionandosi quindi nel segmento dei C-SUV. Come la Grande Panda, sarà disponibile sia in versioni ibride che elettriche, con la quasi certezza che le motorizzazioni siano le stesse della Grande Panda. Tuttavia, è probabile che la variante a 7 posti sarà esclusivamente elettrica, poiché l’ingombro della batteria rende difficile l’implementazione di un layout con tre file di sedili.

Secondo il sito francese Automobile-Magazine, che ha realizzato un render basato su un’anteprima del modello che qui vi mostriamo, la nuova Fiat Multipla si distinguerà dalle sue omologhe tedesche e francesi, in particolare per le opzioni cromatiche. I colori scelti si ispirano al concept Giga Panda presentato da Fiat qualche mese fa, mentre si prevede che il cofano sia realizzato in nero laccato. Infine ricordiamo che questa auto dallo stikel squadrato arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti e anche questa sarà una novità per Fiat destinata a fare la storia.