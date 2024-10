Nuova Lancia Fulvia Coupè: sarà questo il suo design?

L’utente di Autopareri Crisho ha recentemente condiviso sul forum del sito un render in cui viene ipotizzato come sarebbe, esteticamente parlando, la nuova Lancia Fulvia Coupé, senza specificare se si tratti effettivamente di questo modello. Tuttavia, consideriamo il veicolo immaginato in questa creazione digitale come una potenziale erede dell’iconica due posti degli anni ’60 e ’70. Sarebbe interessante vedere una vettura italiana in un segmento come quello delle sportive scoperte, che, purtroppo negli ultimi anni anche in Europa ha subito una flessione abbastanza importante.

Suggestiva ipotesi dal web sul design di una nuova Lancia Fulvia Coupé

La verità è che al momento sembra davvero molto improbabile che un ritorno della nuova Lancia Fulvia coupé si concretizzi, poiché la line-up ufficiale dei futuri prodotti Lancia prevede al momento altre novitò. Ci riferiamo naturalmente al lancio della nuova Lancia Gamma nel 2026, seguito dalla versione HF l’anno successivo, e il grande debutto della nuova Lancia Delta nel 2028, con una versione HF prevista per il 2029.

Tuttavia, non si può escludere del tutto che in futuro possa esserci spazio anche per una nuova Lancia Fulvia, molto apprezzata in Italia e oltre, soprattutto grazie ai suoi successi nel mondiale rally. La possibilità dipenderà dalle vendite della nuova Lancia Ypsilon e delle future Lancia Gamma e Lancia Delta. Se queste risulteranno soddisfacenti, potrebbero esserci opportunità per altri ritorni clamorosi nella gamma della casa automobilistica piemontese.

Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito e se i numerosi fan di Lancia potranno sognare ancora con ritorni come quello di una nuova Lancia Fulvia coupè.