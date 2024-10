Nuova Lancia Gamma: ecco tutto quello che sappiamo sulla futura ammiraglia ad ottobre 2024

Nuova Lancia Gamma è il nome scelto per la futura ammiraglia del marchio. Si tratterà di una segmento C, ammiraglia sui generis, dato che non sarà una grande berlina ma una fastback che stupirà per il suo stile. Qui vi mostriamo due dei tantissimi render apparsi sul web nel corso dei mesi ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma di Lancia che comprenderà oltre a lei anche la nuova Lancia Ypsilon già svelata e la nuova Lancia Delta che invece arriverà nel corso del 2028.

La futura ammiraglia di Lancia saprà stupire: ecco come sarà la nuova Lancia Gamma

Della nuova Lancia Gamma al momento sappiamo che sarà solo elettrica e che nascerà su piattaforma STLA Medium. La sua lunghezza sarà vicina ai 4,7 metri. La vettura, che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia, avrà elementi di design visti nella concept Lancia Pu+Ra HPE e anche nella nuova Lancia Ypsilon. La versione top di gamma della futura ammiraglia del marchio Lancia sarà la HF con motore che potrebbe avere una potenza vicina ai 500 cavalli. Questa auto dovrebbe offrire un’autonomia di circa 700 km con una ricarica completa.

Come dicevamo poc’anzi questa sarà una delle 5 auto elettriche che verranno prodotte a Melfi nei prossimi anni. Questo modello in particolare potrebbe garantire nuova linfa alla fabbrica che negli ultimi tempi non gode di buona salute a causa del calo della produzione. La nuova Lancia Gamma potrebbe essere il modello giusto per la definitiva consacrazione della casa piemontese nel segmento premium del mercato auto a livello europeo. Gli interni saranno il pezzo forte di questo modello. Ci aspettiamo un abitacolo molto sofisticato e ricco di tecnologia accessibile a tutti.