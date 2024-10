Citroën lancerà la nuova C4 e C4 X al Salone dell’automobile di Parigi 2024

Citroën presenterà al Salone dell’automobile di Parigi le nuove C4 e C4 X, un restyling moderno e semplificato delle berline del segmento C della casa. Le nuove C4 e C4 X hanno subito cambiamenti significativi che privilegiano comfort e spazio. Su entrambi i modelli, la parte anteriore è cambiata per incorporare il nuovo logo. Questo cambiamento nel design è accompagnato da un comfort di bordo migliorato, con l’adozione di sedili Citroën Advanced Comfort riprogettati e un nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici per completare il touchscreen da 10 pollici. Queste caratteristiche sono completate dalle sospensioni Citroën Advanced Comfort, dallo spazio generoso e da quasi 20 tecnologie di assistenza alla guida.

Le nuove C4 e C4 X sono disponibili con una gamma di propulsori, tutti a sostegno dell’impegno di Citroën per l’elettrificazione. I clienti potranno scegliere tra le versioni Hybrid 100 e 136 insieme alle versioni elettriche da 100 kW e 115 kW. È disponibile anche il PureTech 130 EAT8. Le nuove Citroën C4 e C4 X esprimono maggiore modernità, carattere e maturità.

Il frontale incorpora il nuovo logo Citroën, che si trova al centro di una griglia del radiatore ridisegnata, mentre i sottili fari anteriori a LED presentano la caratteristica firma luminosa divisa in tre distinti segmenti orizzontali. Integrati nella parte inferiore della firma luminosa, gli indicatori di direzione anteriori sono a LED con ogni elemento progettato in stretta collaborazione con gli aerodinamici per ottimizzare l’efficienza. La parte posteriore della C4 è stata semplificata per contribuire all’efficienza aerodinamica complessiva.

I nuovi cerchi da 18 pollici “Amber” sono sia eleganti che funzionali con la loro finitura scolpita con precisione e contribuiscono a migliorare l’efficienza del carburante. Il design aerodinamico delle protezioni laterali aiuta a dare all’auto un aspetto più dinamico, mentre i “Colour Clips” che corrono orizzontalmente lungo la parte posteriore dell’auto aggiungono personalizzazione. Sono stati aggiunti due nuovi colori alla gamma C4 e C4 X: ‘Manhattan Green’ e ‘Eclipse Blue’. Questi colori saranno disponibili insieme a Elixir Red, Okenite White, Perla Nera Black (perlescente) e Mercury Grey.

I sedili Advanced Comfort sono stati riprogettati per migliorare il comfort a bordo, integrati da schiuma più spessa di 15 mm. Il comfort dinamico è migliorato dalla schiuma testurizzata e da uno strato ad alta densità al centro del sedile, offrendo un’esperienza di guida più piacevole. Anche il comfort posturale è migliorato con un supporto migliorato, nonché regolazione dell’altezza e della zona lombare per il conducente.

In combinazione con le sospensioni Advanced Comfort, questi sedili offrono un comfort assoluto. Utilizzando Progressive Hydraulic Cushions, le sospensioni Advanced Comfort assorbono le imperfezioni della strada e rappresentano un importante progresso rispetto ai sistemi di sospensioni tradizionali.

Il cruscotto è stato aggiornato, con l’introduzione sui livelli di allestimento PLUS e MAX di un nuovissimo quadro strumenti HD da 7 pollici posizionato dietro il volante, che integra il touchscreen da 10 pollici. Questo quadro strumenti digitale è stato progettato per una chiarezza ottimale e una visualizzazione intuitiva delle informazioni ed è supportato da un head-up display a colori che mostra le informazioni essenziali, contribuendo a ridurre l’affaticamento degli occhi e migliorando la sicurezza.

Le nuove C4 e C4 X offrono il sistema di infotainment di ultima generazione con navigazione 3D connessa. Questa interfaccia altamente intuitiva utilizza uno schermo HD da 10 pollici e può essere completamente personalizzata grazie alla funzionalità widget. L’interfaccia presenta anche il riconoscimento vocale naturale, un assistente digitale che può essere attivato dagli occupanti del veicolo con il comando “Hello Citroën”, rispondendo alle domande ed eseguendo i comandi vocali.

La tecnologia V2L, o Vehicle-to-Load, consente a un veicolo elettrico di fornire elettricità a dispositivi esterni, trasformando l’auto in una fonte di energia mobile e flessibile. V2L è particolarmente utile in situazioni in cui l’accesso a una fonte di energia è limitato, come quando si viaggia o si svolgono attività all’aperto. Questa funzione sarà disponibile sulle nuove ë-C4 e ë-C4 X.

Le nuove C4 e C4 X mostrano la risposta di Citroën alle opportunità offerte dall’elettrificazione, fornendo efficienti propulsori elettrificati che aiutano i clienti a passare all’elettrico. Le nuove C4 e C4 X saranno disponibili sia in versione ibrida che elettrica.

Citroën sta introducendo due distinti livelli di potenza, con Hybrid 136 sulle nuove C4 e C4 X e Hybrid 100 su Nuova C4, che offrono significative riduzioni nei consumi di carburante e nelle emissioni di CO2 di circa il 20%. È particolarmente vantaggioso per i conducenti urbani, dove si stima che fino al 50% della guida possa essere effettuata in modalità elettrica, riducendo l’impronta di carbonio e i costi di gestione. Il comfort di guida è migliorato dalla gestione automatica del motore elettrico e di quello a combustione interna, che si adattano alle condizioni di guida senza bisogno dell’intervento del conducente.

Nella versione Hybrid 136, il motore a tre cilindri da 1199 cc eroga 136 CV (100 kW) a 5500 giri/min e 230 Nm di coppia a 1750 giri/min. Il suo design include un turbocompressore a geometria variabile e una catena di distribuzione, migliorandone le prestazioni e l’affidabilità e beneficiando di un’efficienza termica ottimizzata, riducendo così le emissioni di CO2. Allo stesso tempo, il motore elettrico sincrono a magneti permanenti eroga 21 kW (28 CV) e 55 Nm di coppia, gestendo le esigenze energetiche a bassa richiesta di coppia e bassa velocità.

Aiuta anche ad avviare il motore a combustione e ricarica la batteria durante la frenata. Il sistema è completato da un motorino di avviamento a cinghia da 48 V per un rapido avviamento del motore a combustione interna, un cambio a doppia frizione elettrificato ë-DCS6 a sei velocità e una batteria agli ioni di litio da 48 V e 432 Wh posizionata sotto il sedile del passeggero anteriore, preservando lo spazio interno e il volume del bagagliaio.

La versione Hybrid 100 è progettata sulla stessa base tecnica ma con 100 CV (74 kW) a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min. Questo motore a benzina turbocompresso di nuova generazione è stato sviluppato per l’ibridazione e presenta il 40% di nuovi componenti.

La scelta di batterie compatte limita il peso, riducendo i consumi e i costi complessivi. Dotate di una ricarica rapida da 100 kW, le Nuove ë-C4 e ë-C4 X sono perfettamente adatte ai tragitti quotidiani, così come ai viaggi a lunga distanza. I veicoli recuperano anche circa sei miglia di autonomia al minuto e possono recuperare l’80% della loro carica in meno di 30 minuti.