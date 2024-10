Dopo la presentazione della C3 Aircross lo scorso giugno, Citroën sottolinea la sua offensiva sul mercato dei SUV con l’anteprima mondiale della C5 Aircross Concept. Allo stesso tempo, viene data una prima impressione di come potrebbe apparire il prossimo SUV del marchio nel segmento C. La C5 Aircross Concept riafferma il dinamismo del marchio, che si rinnova completamente e mira a offrire una gamma di prodotti adattati alle aspettative di ogni segmento. Citroën risponde in modo intelligente alle esigenze dei clienti che cercano un SUV accessibile e di carattere, che offra spazio a bordo, comfort e convivialità familiare. Il concept sottolinea le ambizioni di Citroën in questo importante segmento per i clienti.

Citroën presenta per la prima volta la C5 Aircross Concept e con essa la sua visione di un futuro SUV del segmento C

Sviluppato sulla base della piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, C5 Aircross Concept è un veicolo multienergia con un aspetto potente, pieno di forza e carattere. Il suo design compatto è stato sviluppato specificatamente per migliorare l’aerodinamica. Nel segmento dei SUV, dove per definizione si dà poca importanza alla silhouette aerodinamica, i designer hanno sviluppato dei trucchi per migliorare l’aerodinamica. Il volume è generoso e le superfici sono fluide. L’altezza è moderata e lo sbalzo posteriore è esteso. Il cofano è abbassato nella parte anteriore, mentre il tetto è inclinato nella parte posteriore, il portellone è verticale e l’abitacolo del veicolo è arrotondato.

I finestrini laterali presentano elementi aerodinamici e le luci posteriori sono montate a incasso per dirigere il flusso d’aria. Il design rinuncia al superfluo e si concentra sull’essenziale, sottolineando la nuova identità e compattezza del marchio. Con una lunghezza di 4,65 metri, la C5 Aircross Concept ha proporzioni senza precedenti e offre molto spazio a bordo. Promette un’esperienza di guida rilassata e connessa che accompagna le famiglie nella loro variegata vita quotidiana

In un mercato dei SUV altamente competitivo e sempre più standardizzato, Citroën rimescola le carte in termini di design e dinamica con C5 Aircross. Il concept C5 Aircross si presenta come un’unità compatta dai volumi generosi che sottolineano la semplicità della silhouette complessiva. Il suo frontale dalla forma verticale, che porta il nuovo logo, esprime forza e flessibilità. C5 Aircross Concept dice addio alle forme morbide e rotonde e adotta il design di un SUV robusto e sorprendente. Sottolinea il nuovo linguaggio di design del marchio e colpisce per la sua presenza sicura di sé, supportata da proporzioni uniche.

Il concept car misura 1,66 metri di altezza e 4,65 di lunghezza (+15 centimetri rispetto all’attuale C5 Aircross) con linee e fiancate che gli conferiscono un aspetto snello ma energico. Una combinazione potente e attraente completata da un design moderno ed elegante per distinguerlo dal resto del mercato.La silhouette si basa su una carreggiata allargata con fianchi pronunciati che le conferiscono un aspetto forte e un comportamento sicuro sulla strada.

Allo stesso tempo, gli interni spaziosi offrono molto spazio a bordo e chiariscono che si tratta di un modello familiare. Il design della fiancata si basa su un pronunciato movimento avanti-indietro attraverso una linea laterale che corre tra due robusti montanti e scende all’indietro per posizionare il veicolo più saldamente sulle ruote. È il cuore di un design elegante che evita volutamente decorazioni inutili.

Il profilo posteriore fortemente verticale garantisce un ampio volume interno. Una leggera rientranza sulle porte anteriori aiuta visivamente a mantenere l’equilibrio generale e consente al design di essere verticale, garantendo coerenza con le recenti silhouette Citroën. Questa coerenza è espressa anche attraverso le clip colorate verticali sulle porte anteriori e posteriori della C5 Aircross Concept, un riferimento alla C3 e C3 Aircross.

Nella parte anteriore è presente la firma luminosa a tre punti caratteristica degli ultimi modelli del marchio, che si basa su elementi sottili, crea un look sorprendente ed enfatizza la larghezza del veicolo. Il frontale unisce modernità con tecnologia e carattere. Il design piuttosto fluido e muscoloso dei parafanghi e del cofano contrasta con le caratteristiche tecniche della griglia del radiatore e dei fari.

Nella parte posteriore, la striscia nera sul portellone è stata rialzata per conferire maggiore presenza al veicolo e farlo apparire più ampio. I designer hanno mantenuto il carattere della firma luminosa a tre punti, ma lo hanno reinterpretato a seconda del modello. In questo caso l’architettura è particolarmente suggestiva. Due punti luce emergono dai pannelli laterali della carrozzeria e sembrano galleggiare sulla fiancata del veicolo come due ali. Questa unità si chiama Citroën Light Wings. Oltre alla sua posizione originale, aiuta a controllare la complessa aerodinamica di quest’area del veicolo dirigendo il flusso d’aria.

La C5 Aircross Concept è avvolta in una carrozzeria dal design aerodinamico, poiché l’aerodinamica è il principio guida del suo design. I progettisti hanno dovuto superare questa sfida nel segmento dei SUV, dove i vincoli architettonici spesso compromettono le prestazioni aerodinamiche. La C5 Aircross Concept è stata progettata per ottimizzare sia l’efficienza che il design. Ogni dettaglio è stato sviluppato con questo obiettivo finale in mente, senza compromettere l’identità del veicolo o il generoso spazio interno. Il risultato è un’autonomia elettrica stimata di 30 chilometri in più (ciclo WLTP, soggetto a omologazione finale) in autostrada rispetto all’attuale silhouette C5 Aircross.

Il frontale è fluido e ordinato, con la parte anteriore del cofano leggermente abbassata per favorire l’ingresso dell’aria. I volumi sono generosi senza interrompere le linee. La silhouette complessiva della C5 Aircross Concept è ben bilanciata in termini di flusso aerodinamico. Con una lunghezza di 4,65 metri, il veicolo è snello e ha uno sbalzo posteriore esteso, ma la sua altezza è di soli 1,66 metri, consentendo di ottimizzare il flusso d’aria su tutta la sua lunghezza.

La sezione posteriore è stata sviluppata appositamente per migliorare le proprietà aerodinamiche. Il tetto è spiovente e la cabina di guida è arrotondata nella parte superiore. Il design si ispira al mondo della tecnologia e dei dispositivi elettronici, in particolare per quanto riguarda il raffreddamento e la ventilazione. Gli elementi Biton a strisce sulla carenatura posteriore aiutano a dirigere il flusso d’aria.

Anche l’esempio dei fanali posteriori a filo della Citroën Light Wings è un simbolo del lavoro svolto in questo ambito. Collocando le ali della firma luminosa in una posizione inaspettata, i progettisti sono riusciti a migliorare l’aerodinamica. I fanali posteriori combinano un’area scavata con delle lamelle che sporgono dal veicolo, creando un diverso supporto aerodinamico che favorisce l’efficienza.

Quando si parla di aerodinamica, la resistenza dell’aria è una questione importante. Si tratta della turbolenza del flusso d’aria dietro al veicolo, che lo rallenta e quindi ne influenza l’autonomia. Nella C5 Aircross Concept, il volume curvo nella zona del paraurti posteriore è progettato in modo tale che il flusso che si collega ai vortici inverte parzialmente la resistenza dell’aria e genera spinta, a seconda della velocità. Inoltre, il tetto è stato progettato in maniera di essere più profondo e sono stati integrati flap e prese d’aria in varie parti del veicolo per migliorare ulteriormente le proprietà aerodinamiche.

La gamma di prodotti Citroën in Europa si basa su piattaforme moderne adattate ai diversi segmenti di mercato. Le nuove C3 e C3 Aircross introducono la piattaforma smart car adattata agli standard europei e dotata di sistemi di assistenza e connettività in linea con le aspettative dei clienti di questo segmento. La C5 Aircross Concept è il precursore di un SUV basato sulla nuova piattaforma media STLA, utilizzata per la prima volta da Citroën.

La C5 Aircross Concept offre diverse motorizzazioni (motore a combustione, trazione ibrida o completamente elettrica) e può quindi essere adattata alle esigenze e ai possibili utilizzi di un’ampia gamma di clienti in questo segmento di mercato. Con questa piattaforma, i clienti possono anche beneficiare di una gamma di sistemi di assistenza alla guida e di una moderna interfaccia di connettività e infotainment. Inoltre, offre una grande flessibilità in termini di dimensioni. Con il suo passo lungo, la C5 Aircross Concept è molto ben proporzionata e offre spazio per cinque persone.