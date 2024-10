Heritage Hub ospita l’affascinante mostra “Abarth Youngtimers of Tomorrow”

Il dipartimento Stellantis Heritage è orgoglioso di annunciare che fino al 10 novembre il pubblico potrà ammirare una mostra temporanea dedicata alle “Abarth Youngtimers of Tomorrow”. La mostra comprenderà edizioni limitate o serie speciali realizzate a partire dal 2007, molto apprezzate dai clienti fin dal loro lancio e diventate leggendarie tra i collezionisti e gli appassionati del marchio.

Fino al 10 novembre, l’Heritage Hub di Stellantis esporrà 14 recenti modelli Abarth, lanciati a partire dal 2007, già diventati leggendari

Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage, afferma: ” Questa mostra è la prima occasione per ammirare insieme nello stesso luogo alcuni dei più stimati “Abarth Youngtimer of Tomorrow”. Si tratta di veicoli il cui valore storico ed economico è destinato a crescere se curato con cura e costanza nel corso degli anni. Siamo certi che il pubblico rimarrà stupito dalla bellezza e dall’originalità di questi modelli, che hanno segnato alcuni dei momenti chiave della storia di Abarth e che continuano a ispirare intere generazioni in tutto il mondo”.

La mostra metterà in luce come per Abarth sia importante prendersi cura e promuovere queste “giovani” vetture tanto quanto lo è per le auto classiche, contribuendo così a rafforzare l’identità del brand e a preservarne l’heritage nel tempo. Ed è proprio questo l’obiettivo principale di Stellantis Heritage che, oltre a promuovere e tutelare la storia automobilistica di Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Abarth, mette a disposizione dei privati ​​un’ampia gamma di servizi unici nel settore: uno dei quali, già reso disponibile agli altri marchi, sarà presto offerto anche agli appassionati della casa dello scorpione. Ulteriori dettagli saranno presto resi noti sui canali social di Stellantis Heritage.

Una pietra miliare nella storia del motorsport, le celebrazioni per il 75 ° anniversario di Abarth sono destinate a continuare all’Heritage Hub. Il mese scorso si è conclusa una mostra temporanea di enorme successo che ha commemorato i primi 75 anni del marchio con alcuni dei suoi veicoli più iconici. Oggi, è il turno della nuova mostra di mettere in risalto i molti volti del marchio. Il pubblico potrà ammirare 14 “youngtimer”, che sono già diventati classici, all’ingresso dell’Heritage Hub, tra cui l’esclusiva 695 Edizione Maserati e la potente Abarth 124 Rally.

Inoltre, sul red carpet della mostra saranno sicuramente quattro i modelli che cattureranno l’attenzione, tra cui l’Abarth 500 “Tokyo”, la prima versione della 500 Abarth presentata al Japan Mobility Show del 2008; al suo fianco, gli ospiti potranno apprezzare l’Abarth 500 “Da 0 a 100” Limited Edition lanciata nel 2008 per celebrare il centenario del fondatore, che presentava uno scarico specifico a quattro terminali con sistema a contropressione variabile, chiaro omaggio a uno dei prodotti che hanno reso Abarth famosa nel mondo.

I riflettori saranno sicuramente puntati anche su Abarth 695 Biposto e 695 Esseesse, due veicoli che incarnano i valori fondamentali del marchio: massime prestazioni, artigianalità e costante perfezionamento tecnico. La prima è stata opportunamente presentata al Salone di Ginevra del 2014, in quanto rendeva omaggio alla leggendaria Abarth 695 che fece il suo debutto nel 1964 allo stesso evento svizzero. Primo veicolo “street legal” al mondo a offrire un cambio a innesti frontali con selezione delle marce a H e finestrini anteriori con pannelli scorrevoli in policarbonato, l’Abarth 695 Biposto 190HP era equipaggiata con un motore 1.4 T-Jet, che rimane il motore più potente mai installato su un veicolo stradale Abarth fino ad oggi.

Infine, nel 2021 ha debuttato l’Abarth 695 Esseesse Limited Edition esposta al salone. Esteticamente si distingue per l’abbinamento del rosso e del bianco, le livree delle auto storiche dello Scorpione, e per una riduzione di peso di 10 kg rispetto alla 595 Competizione, grazie a un attento lavoro svolto dal team Abarth su materiali, pesi, bilanciamento e aerodinamica. Il risultato è una vettura grintosa e maneggevole anche sui percorsi più impegnativi.