Ferrari: a Imola 10 esemplari della Ferrari 499P Modificata

Saranno 10 le Ferrari 499P Modificata presenti sul circuito di Imola durante le Finali Mondiali Ferrari, l’evento conclusivo di un programma inaugurato nel 2024 che ha già riscosso grande successo tra i clienti della casa di Maranello, con una partecipazione in continua crescita. Da marzo di quest’anno, il dipartimento Corse Clienti ha lanciato il nuovo ed esclusivo programma Sport Prototipi Clienti, che offre ai proprietari della 499P Modificata un servizio di assistenza Ferrari per la manutenzione e il supporto tecnico durante eventi speciali in pista.

Le 499P Modificata sono quelle del nuvo programma Sport Prototipi Clienti

Dopo il debutto lo scorso marzo sul circuito del Mugello, le 499P Modificata hanno partecipato a diverse tappe internazionali, affiancando le vetture di F1 Clienti e del XX Programme. Hanno gareggiato sui tracciati di Sonoma e Laguna Seca negli Stati Uniti (durante i Ferrari Racing Days), a Balaton in Ungheria, Suzuka in Giappone, Le Castellet in Francia, e al Nürburgring in Germania. L’ultima tappa di questo programma esclusivo si svolgerà in Italia, sul circuito di Imola, intitolato al fondatore della Ferrari, per concludere l’anno in grande stile.

La 499P Modificata, realizzata in una serie estremamente limitata e destinata esclusivamente all’uso in pista non competitivo, è basata sulla Hypercar vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023. Libera dai vincoli imposti dai regolamenti tecnico-sportivi, questa versione può sfruttare al massimo il suo powertrain ibrido, erogando una potenza massima di 640 kW (870 CV), superiore a quella della vettura impegnata nel FIA WEC. Un’altra differenza significativa è la trazione integrale disponibile anche a basse velocità, che migliora la sicurezza e la confidenza alla guida.