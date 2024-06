Ferrari vince alla 24 Ore di Le Mans

Ferrari ha vinto la 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans con la Ferrari 499p #50 di AF Corse di Miguel Molina, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen che ha tagliato il traguardo davanti alla Toyota Gazoo Racing Toyota #7 di Jose Maria Lopez. Kamui Kobayashi e Nyck de Vries Il terzo posto è andato alla sorella Ferrari #51 Ferrari di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella dello scorso anno.

Seconda vittoria consecutiva per la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans

Quasi senza carburante e su pista bagnata, il danese Nicklas Nielsen ha tagliato la bandiera a scacchi a bordo dell’hypercar Ferrari numero 50 499P condivisa con l’italiano Antonio Fuoco e lo spagnolo Miguel Molina dopo aver percorso 311 giri sul circuito della Sarthe. All’arrivo l’indicatore del carburante dell’auto segnava circa il 2 per cento.

Tutti e tre i piloti della vettura 50 sono stati vincitori assoluti per la prima volta, ma il risultato è rimasto aperto fino alla fine in una gara con un periodo di safety car durato più di quattro ore durante la notte. “Aspettavamo questo momento da un anno,” ha detto Fuoco, che l’anno scorso ottenne la pole ma finì quinto. “Alla fine abbiamo vinto e siamo semplicemente felicissimi.”

Il momento cruciale della gara si è verificato a 42 minuti dal termine, al 300° giro, quando la Toyota #7 e la Ferrari #51, occupanti rispettivamente la prima e la seconda posizione, effettuano il pit stop per rifornimento, avendo entrambe il 30% di carburante. Questo lascia la Ferrari #50 in testa alla gara con l’83% di energia virtuale nel serbatoio.

Gli ultimi 20 minuti sono stati carichi di tensione, con la Ferrari #50 che mantiene il comando con il 44 per cento di energia, inseguita dalla Toyota #7 con il 56 per cento e un distacco di 32 secondi, mentre imperversa un temporale. La pioggia si rivela un alleato nella gestione del carburante per la Ferrari #50, pilotata dal danese Nielsen, che riceve rassicurazioni dal suo team sulla situazione. Il giovane pilota dimostra grande abilità nel controllare la sua auto e la porta fino al traguardo con il 2 per cento di energia virtuale residua.