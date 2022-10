Finali Mondiali Ferrari: sul circuito di Imola si terrà la sfida finale

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita, fino al 31 ottobre, l’atto conclusivo della stagione 2022 di Corse Clienti, all’interno del tradizionale e spettacolare appuntamento delle Finali Mondiali, che vedranno quest’anno l’attesa presentazione ufficiale della Ferrari LMH, con cui Maranello tornerà dal 2023 a competere nella classe regina del FIA World Endurance Championship (WEC), il Campionato mondiale Endurance.

Prima dell’appuntamento con la gara che decreterà i campioni delle Finali 2022, il circuito di Imola riserverà emozioni nell’ultimo round del Ferrari Challenge Europe, che quest’anno celebra il 30° anniversario, oltre che nella tappa conclusiva della serie North America e nel quarto appuntamento del campionato Asia Pacific.

Finali Mondiali Ferrari: ecco tutti gli appuntamenti fino al 31 ottobre

Se i titoli continentali 2022 sono già stati tutti assegnati, nella serie North America sono i piloti del Trofeo Pirelli a dover ancora definire i propri vincitori mentre entrambe le categorie della Coppa Shell hanno visto i loro campioni conquistare la corona già nel precedente weekend di gara a Sonoma.

Sul tracciato emiliano, dedicato a Enzo e Dino Ferrari, spazio anche alle attività di Club Challenge, alle F1 Clienti con le monoposto del passato, ai bolidi non omologati per la strada del Programma XX, agli esemplari del Club Competizioni GT per culminare con il Ferrari Show previsto per domenica.

Oltre alla Ferrari LMH (Le Mans Hypercar), debutterà per la prima volta in Italia la nuova Ferrari 296 GT3, presentata in anteprima alla 24 Ore di Spa-Francorchamps a luglio. Dalla prossima stagione, la supercar correrà nelle principali gare, sprint ed endurance, nei vari continenti, debuttando alla 24 Ore di Daytona nel mese di gennaio. La granturismo sarà presente nel paddock e scenderà in pista per un’esibizione dinamica nella giornata di domenica.

Ferrari Challenge Europe

Con tutti i titoli assegnati nel precedente round del Mugello, resta da definire la classifica per le altre posizioni del podio del Ferrari Challenge Europe. Dopo Michelle Gatting, Doriane Pin di Scuderia Niki – Iron Lynx è la seconda donna a registrare il proprio nome nell’albo d’oro dei vincitori del Trofeo Pirelli.

La francese ha regolato John Wartique di FML – D2P e Luka Nurmi di Formula Racing, i quali si sfideranno per accaparrarsi la piazza d’onore. Anche tra gli Am si corre per il secondo e il terzo posto dietro ad Ange Barde di SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST.

Il francese ha conquistato la corona già al Mugello, arricchendo la propria bacheca personale e raggiungendo i 5 titoli nel Ferrari Challenge. A dividersi gli altri gradini del podio saranno principalmente Marco Pulcini di Al Tayer Motors, che parte favorito dall’alto dei suoi 95 punti, e Nicolò Rosi di Kessel Racing distanziato di 17 lunghezze.

Possono rientrare nei giochi ancora Alessandro Cozzi di Formula Racing, con 63 punti, Arno Dahlmeyer di Scuderia Niki – Iron Lynx con 60 e Hanno Laskowski di Riller & Schnauck – ZvO Racing con 52. Non escluso, almeno dalla lotta al terzo posto, Christian Brunsborg di Formula Racing.

Nella Coppa Shell ha potuto già festeggiare Franz Engstler di Scuderia GT che grazie alla sesta vittoria stagionale a Scarperia risulta irraggiungibile dai rivali. Saranno in tre a contendersi ad Imola le altre due posizioni del podio: Axel Sartingen di Lueg Sportivo – Herter Racing, con 199 punti, Roman Ziemian di CDP – D2P con 110 e Manuela Gostner di CDP – MP Racing a 94.

Tra gli Am, il titolo è andato ad Alexander Nussbaumer di Gohm Motorsport Herter Racing. A lottare per la seconda posizione saranno Christian Herdt-Wipper di Saggio München, a quota 99, e Martinus Richter di Mertel Motorsport Racing, terzo a due punti dal connazionale. Oltre ai due tedeschi possono ambire al gradino più basso del podio anche Joakim Olander di Scuderia Autoropa ed Andreas König di Scuderia GT, separati da soli sei punti.

Ferrari Challenge North America

Nel Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge North America, la sfida per la corona coinvolge Jeremy Clarke di Ferrari of Beverly Hills, in testa ma con solo otto punti di vantaggio su Jason McCarthy di Wide World Ferrari.

Tra i candidati anche Manny Franco di Ferrari of Lake Forest, vincitore nell’ultima tappa di Sonoma, attardato di 27 punti. Sostanziale equilibrio nel Trofeo Pirelli Am dove Dave Musial Jr di Ferrari of Lake Forest guida la categoria con soli tre punti di vantaggio su Alfred Caiola di Ferrari of Long Island e altri tre su Todd Coleman di Ferrari of Denver mentre Aaron Weiss di Continental AutoSports è in agguato sei punti dietro.

Nella Coppa Shell, quella che inizialmente sembrava una corsa a due tra Brian Kaminskey di Ferrari of Long Island e Michael Petramalo di Ferrari of Seattle ha visto prevalere quest’ultimo, capace di un rendimento più costante concluso al meglio con il successo di Sonoma e il titolo matematico. Giochi fatti anche nella Coppa Shell Am con il trionfo di Tony Davis di Continental AutoSports: primo al traguardo in quattro occasioni, ha mancato il podio solo in due gare. L’avversaria che ha provato a contendergli il titolo è stata Lisa Clark di Ferrari of Beverly Hills, vincitrice della Ladies Cup, che chiude in seconda posizione.

Ferrari Challenge APAC

Il Ferrari Challenge APAC, la serie Asia Pacific, affronta il suo quarto round stagionale, il secondo in Italia dopo la tappa al Mugello. Nella Coppa Shell sarà presente il leader della classifica Kazuyuki Yamaguchi di Cornes Osaka, che proverà ad incrementare il suo vantaggio.

A contrastarlo ci sarà Kanji Yagura di Cornes Osaka, secondo a 19 lunghezze mentre Motohiko Isozaki di Cornes Shiba proverà a ridurre lo svantaggio attuale di 48 punti dal vertice. Nella Coppa Shell Am, Shigeru Kamiue di European Version primo in graduatoria, sfrutterà l’assenza dei diretti rivali per incamerare il maggior numero di punti possibile. Confermata la presenza di Baby Kei di Cornes Osaka dopo la doppietta messa a segno sul tracciato toscano.

Terminate le varie gare delle tre serie, spazio alle Finali Mondiali Ferrari, il momento più atteso della stagione. Tutti presenti i campioni del 2021 che proveranno a difendere il titolo: Luka Nurmi di Formula Racing nel Trofeo Pirelli e il compagno di team Christian Brunsborg tra gli Am, Ernst Kirchmayr di Baron Motorsport nella Coppa Shell e Peter Christensen di Formula Racing tra gli Am.

Ecco gli orari

Dopo le prime giornate dedicate ai test e alle prove libere, venerdì si fa sul serio con Gara 1 della Coppa Shell della serie Europe alle 14:00 di diretta su Sky Sport F1 mentre alle 16:20 Trofeo Pirelli Europe e Asia Pacific di Sky Sport F1.

A seguire, alle 17:30 la prova del North America. Sabato Gara 2 Europe e Asia Pacific del Trofeo Pirelli alle 14:00 di Sky Sport F1, la nord americana prevista per le 16:20 e la corsa europea della Coppa Shell alle 17:30 di Sky Sport F1.

Domenica alle 9:00 Finale Mondiale Coppa Shell Am di Sky Sport F1 e alle 10:10 Coppa Shell di Sky Sport F1. Alle 11:20 Finale Mondiale Trofeo Pirelli e Am di Sky Sport F1. Il live potrà essere seguito come di consueto sul canale YouTube di Ferrari mentre il sito Web ufficiale delle Ferrari Finali Mondiali pubblicherà tutte le informazioni e i risultati.