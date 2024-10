Jeep elimina la Grand Cherokee L V8

Jeep ha discretamente rimosso il motore V8 aspirato da 5,7 litri dalla gamma della Grand Cherokee L 2024, lasciando come unica opzione il motore Pentastar V6 aspirato da 3,6 litri. L’uscita del V8 era prevista da tempo, poiché già l’anno scorso Jeep aveva eliminato questa opzione dai modelli Wagoneer, Grand Wagoneer e Grand Cherokee a due file. La casa automobilistica ha recentemente confermato che la produzione del V8 da 5,7 litri per la Grand Cherokee L è stata “gradualmente eliminata” durante l’ultimo trimestre, anche se non è stata fornita una data precisa per l’uscita dell’ultimo modello equipaggiato con questo motore.

Il V8 da 5,7 litri era la scelta ideale per i clienti che necessitavano di un’elevata capacità di traino, offrendo fino a 3.265 kg, ben 454 kg in più rispetto alla versione con motore V6 della Grand Cherokee L, come riportato da Motor Authority. Tuttavia, Jeep ha dichiarato che meno del 4 per cento dei clienti ha optato per il V8 durante il suo ultimo anno di disponibilità, indicando una domanda limitata.

Attualmente, l’unico motore disponibile per la Grand Cherokee L è il V6 da 3,6 litri, ma ciò non durerà a lungo. La versione più piccola della versione del SUV a due file offre un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri abbinato a una coppia di motori elettrici, con una potenza combinata di 270 CV e 378 Nm. Questa variante ibrida plug-in, denominata 4xe, non è ancora disponibile per la versione a tre file, ma si prevede che verrà presto inclusa nella gamma.

Un motore che molti appassionati sperano di vedere nella gamma della Grand Cherokee è il sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri Hurricane, già introdotto nei modelli Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Con una potenza massima di 510 CV e 678 Nm di coppia, questo motore rappresenterebbe un degno successore per i modelli con motore V8. Il motore Hurricane potrebbe non solo offrire prestazioni elevate, ma anche un’alternativa più efficiente rispetto ai vecchi V8, mantenendo la capacità di traino e le prestazioni che i clienti apprezzano.