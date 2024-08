Nuova Jeep Grand Cherokee: sarà questo il suo design?

Nuova Jeep Grand Cherokee è la futura generazione del celebre SUV della casa americana il cui debutto potrebbe avvenire nel corso del 2028. Recentemente, il canale YouTube Q Cars ha pubblicato un video che esplora come potrebbe evolversi il famoso SUV di Jeep nel corso dei prossimi anni con l’arrivo di questa attesa novità. L’attuale modello, giunto alla quinta generazione è arrivato sul mercato nel 2021. Dunque ci aspettiamo che la prossima generazione arrivi tra il 2028 e il 2029.

Ecco come viene immaginato il design di nuova Jeep Cherokee

Nuova Jeep Grand Cherokee è considerato un modello molto importante per il marchio che vuole migliorare la sua situazione in Nord America dove di recente ha registrato un grosso calo in quello che rimane il suo mercato più importante a livello globale. Dunque con i futuri modelli il brand di Stellantis non dovrà sbagliare a cominciare proprio dalla versione aggiornata della Grand Cherokee che potrebbe fornire un grosso contributo al rilancio del marchio negli USA.

La nuova Jeep Grand Cherokee, con il nome in codice “J6U,” sarà disponibile in versioni a due e tre file di sedili. Sebbene Stellantis miri a ottenere il 50 per cento delle vendite da veicoli completamente elettrici entro il 2030, il Gruppo sembra intenzionato a mantenere i motori a combustione per la Grand Cherokee. Ovviamente non mancheranno le versioni elettriche al 100 per cento ma pare scontata la presenza di alcune termiche.

Jeep utilizzerà la nuova piattaforma STLA Large per la nuova Jeep Grand Cherokee. Questa piattaforma supporta i motori elettrici “EDM #3”, che offrono una potenza tra 150 e 330 kW (201 – 442 CV), e potrebbero essere dotati di tecnologia a 800 Volt. La versione “Large” della piattaforma consente l’installazione di batterie con capacità tra 101 e 118 kWh, offrendo un’autonomia di circa 800 km.

Maggiori dettagli su questa futura vettura di Jeep li avremo nel corso dei prossimi anni. A breve comunque è probabile l’arrivo del restyling del modello attuale che potrebbe debuttare tra fine anno e l’inizio del prossimo.