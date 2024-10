Peugeot 208 supera Fiat Cronos ed è la vettura più venduta nel mercato argentino nel 2024 

Stellantis rafforza la propria leadership nel mercato automobilistico argentino a fine settembre 2024, distinguendosi per performance superiori alle aspettative in un mercato cresciuto del 20 per cento rispetto all’anno precedente. La Peugeot 208 è il veicolo più venduto nel paese finora quest’anno superando Fiat Cronos.

La Peugeot 208 è la più venduta nel mercato argentino nel 2024 e la Peugeot 2008 è la leader indiscussa dei B-SUV

In un mese eccezionale per Stellantis, i modelli Peugeot 208 e Peugeot 2008 si sono affermati come protagonisti chiave del successo, con la Peugeot 208 che occupa il primo posto nelle vendite nel mercato argentino nell’anno accumulato con più di 23 mila unità vendute. Da parte sua, la Peugeot 2008 conclude il suo primo mese di commercializzazione nella top ten dei veicoli più venduti, leader del segmento dei B-SUV.

Con una quota di mercato cumulativa del 30,1 per cento, Stellantis è posizionata strategicamente per continuare a guidare il mercato automobilistico in Argentina. Il gruppo Stellantis è anche l’unica casa automobilistica ad avere due stabilimenti di produzione nel Paese, sempre più preparata a progettare, sviluppare e produrre le automobili più moderne nella regione, espandendo la propria attività, rivalutando il valore dei suoi marchi iconici e, soprattutto, soddisfacendo le esigenze dei suoi clienti.

Dunque per Stellantis e in particolare per la Peugeot 2028 ancora un’ottima notizia dal mercato auto dell’Argentina che come sappiamo è secondo per importanza solo al Brasile in Sud America. Si spera naturalmente che la situazione possa migliorare ulteriormente da qui a fine anno per i brand del gruppo automobilistico.