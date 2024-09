Fiat Strada batte tutti i record ed è leader nelle vendite nel mercato brasiliano in agosto

Agosto 2024 diventa il mese dei record quando si parla di Fiat Strada. Il pick-up più amato del Brasile ha chiuso ancora una volta il mese al 1° posto della classifica, con 16.420 unità immatricolate e una quota di mercato del 7,3 per cento, raggiungendo il volume di immatricolazioni più alto dal suo lancio nel 1998. Si tratta infatti della quarta volta nella storia che il modello supera le 14 mila unità, guarda caso tutte in questo periodo, tra luglio e settembre, per due volte nell’ottavo mese dell’anno.

Fiat Strada supera per la prima volta la barriera delle 16mila unità vendute e stabilisce un nuovo record dal suo lancio

Il mese ha registrato anche il secondo maggior volume dell’anno, il miglior agosto dal 2015. Fiat si è così assicurata il primo posto nella classifica, con una quota di mercato del 22,1 per cento e 49.428 unità immatricolate. Ciò rappresenta circa 13,3 mila unità davanti al secondo posto del mese.

Il marchio aveva tre dei suoi modelli nella classifica generale dei 10 modelli più venduti nel Paese: oltre alla Fiat Strada al primo posto, resta ben posizionata l’Argo, al quarto posto, con 7.768 unità vendute, e il pickup Fiat Toro arrivato al decimo posto. posto nella classifica, con 5.549 unità, essendo il terzo camioncino più venduto in Brasile.

Altro pezzo forte è stato il recente lancio di Scudo, che nel segmento D-VAN, ha chiuso il mese in prima posizione, con 526 unità immatricolate e una quota di mercato del 41,2 per cento. Vale la pena ricordare che si tratta del volume di immatricolazioni mensili più alto per il modello dal suo lancio nel luglio 2022.

Da inizio anno Fiat è anche leader del mercato, con una quota di mercato del 20,9 per cento e 320.601 unità immatricolate, che rappresenta oltre 77 mila unità davanti al secondo posto. Fiat Strada resta al vertice della classifica con 87.213 unità, pari al 5,7 per cento della quota di mercato. Insieme a Toro e Titano, Fiat è leader nel segmento dei pick-up con 124.050 unità immatricolate e il 41,4% del mercato.

Il marchio mantiene l’Argo al quinto posto, con 56.056 (3,7 per cento) unità immatricolate, e la Mobi al settimo posto, con 43.818 (2,9 per cento) auto vendute. Nelle berline sono state vendute 99.902 unità, che rappresentano il 23,5 per cento della quota di mercato e la leadership in questo segmento.