Fiat: in Germania aperti gli ordini per le nuove Panda, Pandina e 500e

FIAT ha aperto gli ordini in Germania per le sue MY25. Da oggi le nuove versioni di 500 elettrica, Panda e Pandina possono essere ordinate. La 500 Elettrica, secondo l’Autorità Federale dei Trasporti (KBA) ancora una volta l’utilitaria (segmento Mini) con trazione elettrica a batteria più venduta nella prima metà del 2024, parte da 29.490 euro. La nuova Fiat Panda, alimentata da un motore a benzina da 1,0 litri in combinazione con la tecnologia ibrida leggera, è disponibile a partire da 15.990 euro. E la nuova Pandina, che si caratterizza per il suo sorprendente look, costa da 19.290 euro.

In Germania Fiat apre gli ordini per Panda, Pandina e 500e MY25

Per il modello base Fiat 500 Elettrica (RED), rimane in gamma la batteria con una capacità di 23,8 kWh. Un nuovo dettaglio di questo modello è il pedale dell’acceleratore verniciato di rosso. Come la 500 Elettrica (RED), anche la variante di equipaggiamento superiore, la Fiat 500 La Prima, è disponibile come berlina a tre porte, nella versione 3+1 con una porta posteriore aggiuntiva sul lato passeggero e come cabriolet con capote in tessuto elettrico. La dotazione di serie della Fiat 500e La Prima prevede la batteria da 42 kWh.

A prima vista, l’anno modello 2025 della Fiat Panda può essere riconosciuto dai paraurti ridisegnati, nonché dalle modifiche alla presa d’aria inferiore nel paraurti anteriore e ai coprimozzi. Negli interni spiccano i coprisedili rivisitati con monogrammi FIAT. La propulsione continua ad essere il motore a benzina da 1,0 litri con 51 kW (70 CV), supportato ad esempio da un motore elettrico durante l’avviamento. La tecnologia Mild Hybrid riduce i consumi.

La precedente Panda Cross diventa la nuova Fiat Pandina. Gli elementi distintivi sulla carrozzeria costituiscono il segno di identificazione visiva. Questi includono paraurti specifici, modanature dei passaruota, minigonne laterali, strisce protettive laterali e mancorrenti sul tetto.

Il colore della carrozzeria Verde Foresta è riservato alla Fiat Pandina ed è disponibile anche in combinazione con un tetto verniciato nero. La dotazione di serie comprende anche elementi decorativi Pandina sulle modanature laterali, luci diurne e posteriori in tecnologia LED, fendinebbia e vetri posteriori oscurati.

All’interno, la Fiat Pandina offre sedili di nuova concezione, i cui rivestimenti sono realizzati con il materiale riciclato Seaqual e presentano i monogrammi Pandina e cuciture decorative gialle. Il collaudato motore a benzina da 1,0 litri con tecnologia ibrida leggera garantisce una guida efficiente.