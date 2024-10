Fiat 500e: negli USA fino a 10.500 dollari di sconto sul prezzo di listino

Fiat 500e si posiziona tra i veicoli elettrici più accessibili sul mercato nordamericano, ma il suo prezzo di partenza di 32.500 dollari potrebbe far pensare a molti consumatori che l’auto italiana sia costosa per le sue dimensioni compatte, nonostante sia molto piacevole da guidare. Per fare un paragone negli USA la Tesla Model 3 è disponibile a partire da 34.990 dollari.

Negli USA sconti fino a 10.500 dollari per chi acquista la Fiat 500e

Pertanto Fiat avrebbe deciso di offrire degli sconti molto interessanti su Fiat 500e per renderla più appetibile sul mercato auto americano. Secondo CarsDirect, il marchio di Stellantis sta offrendo sconti significativi, che raggiungono quasi un terzo del prezzo consigliato per il veicolo. I concessionari sono in grado di fornire fino a 3.000 dollari in buoni sconto per incentivare le vendite del piccolo veicolo elettrico.

Se questi sconti vengono combinati con il credito di leasing di fabbrica di 7.500 dollari, disponibile tramite Stellantis Financial Services, i clienti possono ottenere un risparmio complessivo che può arrivare fino a 10.500 dollari. Considerando che il prezzo di partenza della 500e è di 32.500 dollari, ciò rappresenta una riduzione del 32% del prezzo originale. È importante notare che alcuni modelli, come la 500e Inspired by Los Angeles, presentano un prezzo leggermente superiore.

Occorre però precisare che anche se uno sconto di 10.500 dollari sul prezzo di listino della Fiat 500e sembra molto interessante, non è affatto garantito. In primo luogo, il credito di 7.500 dollari è disponibile esclusivamente per i clienti che scelgono di noleggiare l’auto, il che significa che chi intende finanziare o acquistare la loro piccola vettura elettrica perderà questa opportunità.

Inoltre, ai concessionari viene fornito un numero limitato di coupon, e potrebbero decidere di utilizzarli con cautela per attirare il maggior numero possibile di clienti. Di conseguenza, gli acquirenti dovrebbero considerare di confrontare le offerte di diversi concessionari Fiat per vedere quali sconti e incentivi possono offrire.