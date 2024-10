Fiat Grande Panda elettrica: aperti gli ordini in Francia e nei Paesi Bassi, ecco quanto costa

A partire da oggi, la Fiat Grande Panda è disponibile per l’ordine in Francia e nei Paesi Bassi, con altri mercati che seguiranno e copriranno gradualmente le altre regioni del mondo. Il viaggio della Grande Panda inizia in quei due mercati per dare l’opportunità ai clienti di usufruire degli incentivi governativi locali. La Grande Panda debutta in due versioni: la top di gamma Grande Panda “La Prima” e la Grande Panda RED e parte da meno di € 25.000.

Fiat Grande Panda è la prima auto sul mercato a includere un cavo di ricarica integrato e retrattile

Con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), la Fiat Grande Panda elettrica offre 320 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo perfetto per l’uso quotidiano in città e per le gite del fine settimana. Grande Panda vanta una velocità massima di 132 km/h e un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi (da 0 a 100 km/h in 11 secondi), con un consumo energetico di 174 Wh/km (17,4 kWh/100 km).

Una delle soluzioni più innovative di questa nuova vettura del segmento B è il cavo di ricarica retrattile che rende l’esperienza di ricarica più semplice e “ordinata” che mai grazie alla sua semplicità d’uso. Il cavo retrattile ha un alloggiamento specifico sotto il cofano, senza alcuna perdita di spazio utilizzabile nel bagagliaio. Questa soluzione privilegia la comodità, poiché è facile da maneggiare, ed evita lo sporco dei cavi tradizionali.

La Fiat Grande Panda può essere ricaricata a casa o in viaggio. Il nuovo modello globale presenta il cavo retrattile integrato AC fino a 7kW che impiega 3h e 43 minuti (dal 20% all’80%); – in alternativa – il cavo AC fino a 11 kW che impiega 2h e 55 minuti. E quello DC da 100kW che impiega solo 33 minuti.

Da oggi la Nuova Fiat Grande Panda è ordinabile in Francia con motorizzazione 100% elettrica a partire da 15.900 euro nella versione (RED) e 18.900 euro nella versione top di gamma equipaggiata La Prima. Probabilmente questi prezzi, che sono stati comunicati da Stellantis in Francia tramite comunicato stampa, tengono conto degli incentivi previsti in quel paese. Il mercato francese è il primo mercato europeo ad aprire ordini per la Nuova Grande Panda, che segna il grande ritorno di Fiat nel cuore del segmento B.

Nei Paesi Bassi i prezzi della Fiat Grande Panda partono da 25.990 euro (23.040 euro se si tiene conto di 2.950 euro di sussidio per i privati) per la versione (RED) mentre la La versione La Prima è disponibile a partire da 28.990 € (26.040 € incl. 2.950 € di sussidio per i privati).