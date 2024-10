Fiat Grande Panda: ecco la scritta Panda in versione “paracolpi” in primo piano

Fiat Grande Panda svelata ufficialmente lo scorso 11 luglio piano piano svela tutti i suoi dettagli. Nelle scorse ore Walter Vayr di Gabetz Spy Unit ha pubblicato nuove immagini spia del modello. Queste mostrano per la prima volta la scritta laterale Panda che in questo veicolo funge da “paracolpi” in primo piano. Questa immagine ci permette di guardare la scritta nel dettaglio.

Nuovi particolari relativi a Fiat Grande Panda in nuovi scatti spia che arrivano dai social

Guardando queste immagini in primo piano si osserva la scritta “Panda” in rilievo, di colore nero, su un modello bianco. Questi elementi sembrano avere la funzione di paracolpi, ma la loro efficacia sarebbe stata senza dubbio potenziata se fosse stato utilizzato un fascione nero, in perfetto stile Fiat Panda degli anni ’80 disegnata da Giorgetto Giugiaro. L’ipotesi più plausibile al momento è che si possa trattare di un optional oppure di una scritta che si troverà solo in qualche specifica versione del modello di Fiat che come sappiamo verrà prodotto in Serbia presso la fabbrica Stellantis di Kragujevac dove un tempo veniva costruita Fiat 500L.

Fiat Grande Panda viene prodotta su piattaforma Smart di Stellantis. La sua produzione in serie dovrebbe iniziare entro qualche settimane, con un lieve ritardo rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento dallo stesso Primo Ministro della Serbia in occasione dell’inaugurazione della nuova fabbrica risrutturata appositamente per accogliere la produzione di questo modello che arriverà sul mercato sia in versione ibrida che in quella elettrica al 100 per cento.

Al momento gli ordini non si sono ancora perti e non si conoscono dunque i prezzi ufficiali che perà secondo indiscrezioni potrebbero partire da poco meno di 19 mila euro per l’ibrida e poco meno di 25 mila euro per l’elettrica. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi giorni.