Nuova Opel Grandland: dal 10 ottobre al via gli ordini

La nuova Opel Grandland ha celebrato la sua anteprima mondiale a Eisenach in primavera e il grande pubblico ha potuto vederla per la prima volta in occasione del grande anniversario dei “125 anni di produzione automobilistica Opel” a Rüsselsheim. E da questo giovedì, 10 ottobre, sarà possibile ordinare il nuovo SUV di punta “made in Germany” – con tre tipi di trazione elettrificata. Il nuovo Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt sarà disponibile a partire da soli 36.400 euro (Prezzi per la Germania). In futuro, i clienti Grandland potranno iniziare con l’ibrido plug-in a partire da 40.150 euro.

Gli ordini si apriranno il 10 ottobre: la nuova Opel ​​Grandland Hybrid a partire da soli 36.400 euro

E come Grandland Electric, il nuovo arrivato è disponibile al prezzo di 46.750 euro con un motore elettrico da 157 kW (213 CV), 345 Newton metri di coppia diretta, batteria da 73 kWh (capacità utilizzabile) e fino a 523 chilometri di autonomia a emissioni zero. Inoltre, il SUV elettrico a batteria è disponibile anche nella versione Grandland Electric GS particolarmente equipaggiata con una batteria da 82 kWh (capacità utilizzabile) e fino a 582 chilometri di autonomia senza emissioni locali (WLTP 1 ) al prezzo di 51.950 euro.

Ma non è tutto: la nuova Opel Grandland è il primo modello Opel basato sulla piattaforma STLA Medium, ottimizzata per i veicoli elettrici. Con la batteria da 97 kWh (capacità utilizzabile), prossimamente disponibile, sarà possibile percorrere fino a circa 700 chilometri senza sosta per la ricarica (WLTP). Ciò che ogni variante Grandland ha in comune: il SUV di punta offre numerose tecnologie innovative, caratteristiche intelligenti e soluzioni sostenibili e brilla sempre con il nuovo Vizor 3D – nella versione GS anche con un flash Opel illuminato.

“Con l’innovativo studio Opel Experimental, abbiamo dato una visione del futuro del nostro marchio. La nuova Opel Grandland, che sarà presto ordinabile, trasformerà ora in realtà per i clienti molte innovazioni visionarie. È un SUV audace, intelligente e dal design chiaro: progettato e sviluppato a Rüsselsheim, costruito a Eisenach. E la gamma di propulsori a prova di futuro non lascia nulla a desiderare”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel.

Elegante e dinamica, spaziosa, flessibile ed elettrificata in ogni versione: questa è la nuova Opel Grandland. Il design di Grandland mostra come il nuovo SUV di punta trasforma le visioni in realtà. Nella parte anteriore, il nuovo Vizor 3D con il fulmine centrale Opel, illuminato sulla GS, attira immediatamente l’attenzione; Nella parte posteriore, la Grandland presenta ora il logo Opel illuminato in modo continuo.

La nuova generazione di Grandland ha una lunghezza del veicolo di 4,65 metri, una larghezza di circa 1,93 metri e un’altezza di 1,66 metri. Ciò rende la Grandland 173 millimetri più lunga, 36 millimetri più alta e 49 millimetri più larga rispetto al suo predecessore: dimensioni che vanno a vantaggio sia dei passeggeri che del bagagliaio. Il passo lungo 2.795 millimetri e il portellone posteriore fortemente inclinato aumentano lo spazio disponibile. I passeggeri della seconda fila beneficiano di 20 millimetri in più di spazio per le gambe. Il sedile posteriore è frazionabile nel rapporto 40:20:40 e offre un volume di carico compreso tra 550 e 1.645 litri.

Nell’abitacolo il display centrale, leggermente inclinato verso il conducente e, a seconda della variante, da 10 o 16 pollici, e la consolle centrale alta trasudano sportività. Dietro il volante, un ampio display completamente digitale fornisce le informazioni più importanti. Insieme all’Intelli-HUD (head-up display) opzionale, assicura che il conducente possa sempre tenere gli occhi sulla strada e godersi così il piacere di guida. Inoltre, su ogni Grandland è possibile selezionare la modalità Pure, che riduce al minimo necessario il contenuto del display delle informazioni per il conducente, dell’head-up display e dello schermo centrale di notte o ad alta velocità. Come è tipico di Opel, le impostazioni utilizzate di frequente come l’aria condizionata possono essere controllate in modo semplice e intuitivo utilizzando solo pochi pulsanti fisici.

Anche i sedili ergonomici con cuscini laterali regolabili individualmente, certificati da Aktion Gesunder Brücken eV, garantiscono un piacere di guida puro e, soprattutto, rilassato. La funzionalità brevettata di ergonomia Intelli-Seat è già di serie su tutti i sedili anteriori. Una speciale depressione al centro del sedile riduce la pressione sul coccige e aumenta il comfort di guida, anche nei lunghi viaggi in autostrada. Inoltre, i sedili del conducente e del passeggero anteriore, in combinazione con gli interni in pelle Nappa, offrono sia ventilazione che vari programmi di massaggio. E fedele all’approccio “Greenovation” di Opel, il 100% dei tessuti e dei rivestimenti degli interni sono realizzati con materiali con contenuto riciclato.

Soluzioni innovative come il Pixel Box, di serie a seconda della versione di allestimento, rendono il viaggio più piacevole e pratico. Con la sua superficie in vetro illuminata e traslucida e il rivestimento in tessuto circostante, unisce valore e funzionalità. Perché dietro il vetro si trova l’area per la ricarica induttiva dello smartphone, in modo che i dispositivi mobili durante il processo di ricarica siano riposti in modo sicuro e siano sempre visibili. Ci sono anche altre pratiche possibilità di riporre oggetti, come le tasche per smartphone sul retro dei sedili anteriori o un ampio scomparto con connessione a 12 V sotto la console centrale.

Al comfort e alla sicurezza della nuova Opel Grandland si aggiunge anche l’ampia gamma di sistemi di assistenza. La gamma comprende, tra le altre cose, il cruise control automatico con funzione Stop & Go, il riconoscimento esteso dei segnali stradali, la regolazione intelligente della velocità e la frenata post-collisione. Sistemi come il Parking Pilot anteriore e posteriore, la telecamera di retromarcia con funzione di pulizia automatica e la telecamera Intelli-Vision a 360 gradi facilitano le manovre e il parcheggio. La luce antiriflesso Intelli-Lux HD, che per la prima volta nella nuova Grandland ha più di 50.000 elementi, aumenta la sicurezza durante la guida al buio.

Interni con materiali riciclati, esterni senza cromature ed elettrificati in ogni variante: ecco come Opel tiene conto dell’approccio “Greenovation”. La nuova Grandland lo dimostra soprattutto nelle sue prestazioni di guida. Perché è la prima Opel a beneficiare della piattaforma Stellantis STLA Medium, progettata specificamente per i modelli elettrici a batteria. Il nuovo Grandland è dotato di un pacco batteria particolarmente piatto e di numerose funzioni di risparmio energetico, tra cui la pompa di calore, di serie in Germania. Con la nuova Opel Grandland Electric, disponibile a partire da 46.750 euro e dotata di batteria da 73 kWh (capacità utilizzabile), si possono percorrere fino a 523 chilometri (WLTP) senza sosta per la ricarica. Nella Grandland Electric GS con batteria da 82 kWh (prezzo: 51.950 euro) l’autonomia aumenta fino a 582 chilometri (WLTP). E la batteria da 97 kWh sarà presto in grado di percorrere fino a circa 700 chilometri (WLTP) con zero emissioni.